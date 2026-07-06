Вчені випадково знайшли першого динозавра з Антарктиди (ФОТО)

Скам'янілість, яка майже 40 років припадала пилом у музейній колекції, виявилася першою офіційно підтвердженою знахідкою динозавра в Антарктиді. Науковці встановили, що кістка належала титанозавру, який належить до групи найбільших наземних тварин, які коли-небудь жили на Землі.

Титанозавр. Фото: QUEENSLAND MUSEUM

Рештки динозавра з Антарктиди були знайдені ще у 1985 році під час експедиції Британської антарктичної служби на острові Джеймса Росса. Однак тоді вчені не змогли точно визначити їхнє походження. У польових записах геолог Майк Томсон лише припустив, що це може бути "хребець великої рептилії".

Лише через десятиліття, коли дослідники повторно переглядали архівні колекції, зразок привернув увагу фахівців. Після детального аналізу професор Пол Барретт з Музею природничої історії Лондона підтвердив, що знахідка є частиною хвоста титанозавра.

"На перший погляд це здається нічим не примітною скам'янілістю, але вона займає важливе місце в історії дослідження Антарктики як перша скам'янілість динозавра, знайдена на континенті", — сказав Барретт.

В Антарктиді вперше знайшли динозавра. Фото: Tony Jolliffe/BBC News

Нова ідентифікація скам'янілості означає, що вона є першою скам'янілою решткою непташиного динозавра, виявленою в Антарктиді, а частковий скелет анкілозавра був знайдений наступного року, у 1986 році.

"Його пропустили, бо, на мою думку, його неправильно ідентифікували в суворих польових умовах, але це зауропод, і це лише друга кістка зауропода з усього континенту", — додав Барретт.

Вчені оцінюють скам'янілості у 86,2 мільйона років. Хоча знайдено лише одну кістку, дослідники припускають, що вона належала молодій особині або представнику невеликого виду титанозаврів. Навіть у такому разі довжина тварини могла сягати 6-7 метрів, тоді як найбільші представники цієї групи виростали до понад 30 метрів і вважаються найбільшими динозаврами в історії Землі.

Дослідники також висунули нову гіпотезу щодо поширення титанозаврів. На їхню думку, мільйони років тому ці гіганти могли мігрувати з Південної Америки через територію сучасної Антарктиди до давньої Зеландії, повністю оминувши Австралію, коли континенти ще були значно ближчими один до одного.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що вчені виявили кістку, яка змінює все, що ми знаємо про динозаврів.

Також "Коментарі" писали, що в Китаї знайшли нового гігантського динозавра.