Вчені виявили кістку, яка змінює все, що ми знаємо про динозаврів

Вчені зробили відкриття, яке може радикально змінити наше розуміння еволюції динозаврів. Скам’яніла кістка ноги віком близько 225 мільйонів років, знайдена в Африці, ставить під сумнів усталену теорію про те, що перші динозаври були невеликими за розміром.

Сілезавр. Фото з відкритих джерел

Кістка, яка може змінити розуміння динозаврів, це стегнова кістка сілезавра – представника маловідомої групи рептилій, близьких родичів динозаврів. Вперше її виявили британські дослідники ще у 1963 році на території сучасної Замбії. Тоді знахідка не викликала цікавості й десятиліттями зберігалася у фондах Музею природної історії в Лондоні.

Стегнова кістка сілезавра

Лише у 2010-х роках кістку повторно дослідили й встановили, що вона належить одному з найдавніших відомих сілезаврів. Її розміри виявилися несподівано великими, що суперечить домінуючій гіпотезі про "дрібний старт" еволюції динозаврів, коли менші форми з часом еволюціонували у більші.

Сілезаври населяли Землю в тріасовому періоді між 240 і 200 мільйонами років тому та співіснували з ранніми динозаврами. Хоча досі точаться дискусії, чи варто вважати їх справжніми динозаврами, нове дослідження додає вагомих аргументів до перегляду цієї межі.

Провідний автор роботи, аспірант Джек Лавгроув спираючись на кістку припускає, що можливо, деякі з перших динозаврів і їхніх родичів були значно більшими, а з часом окремі лінії еволюціонували у менші форми. Подальші відкриття великих скам’янілостей можуть підтвердити цю гіпотезу.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що вчений звинуватив динозаврів у тому, що люди не живуть по 200 років.

Також "Коментарі" писали про 7 міфів про динозаврів, у які вірять люди, хоч наука їх зруйнувала.