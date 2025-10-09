Чому люди не живуть по 200 років: вчений пояснив, що у цьому винні динозаври

Мікробіолог з Бірмінгемського університету Жуан Педру де Магальяйнш висунув незвичну, але захопливу гіпотезу. За його словами, саме епоха динозаврів зробила життя ссавців, а зокрема і людей, коротшим, ніж воно могло б бути. Науковець вважає, що наші далекі предки втратили гени довголіття, коли змушені були виживати під загрозою великих хижаків.

Динозаври могли вплинути на тривалість життя людини. Фото з відкритих джерел

Де Магальяйнш у своїй статті опублікованій у BioEssays розповів, як динозаври "вкоротили" життя ссавцям. Вчений стверджує, що тривале домінування динозаврів сформувало еволюційний тиск, який змусив ранніх ссавців жити швидко й розмножуватись рано. Виживання вимагало не довгого життя, а максимальної швидкості продовження роду.

Так виникла ідея, яку вчений називає "гіпотезою вузького місця довголіття". Вона передбачає, що ссавці в процесі еволюції втратили або "вимкнули" гени, відповідальні за регенерацію тканин, повільне старіння та здатність до відновлення.

На думку де Магальяйнша, ще під час мезозойської ери ссавці втратили ключові ферменти, які могли б захищати клітини від старіння та пошкоджень. Наприклад, у рептилій зуби ростуть протягом усього життя, а в ссавців ні. Ми також гірше відновлюємо шкіру після ультрафіолетових опіків і маємо обмежену регенерацію органів.

"Деякі з найдавніших ссавців були змушені жити ближче до нижньої ланки харчового ланцюга і, ймовірно, витратили 100 мільйонів років в епоху динозаврів, еволюціонуючи, щоб вижити завдяки швидкому розмноженню. Цей тривалий період еволюційного тиску вплинув на те, як ми, люди, старіємо", — пояснює мікробіолог.

За словами вченого, нині ссавці, включно з людьми, слонами та китами, живуть у межах еволюційних обмежень, які сягають десятків мільйонів років у минуле.

Хоча це лише гіпотеза, де Магальяйнш вважає, що вона допоможе пояснити не лише процес старіння, а й причини високої схильності ссавців до онкологічних захворювань. На його думку, швидкий темп клітинного життя, який сформувався ще в епоху динозаврів, міг підвищити ризик мутацій.

Отже, якщо вірити цій гіпотезі, то виходить, що динозаври, які зникли мільйони років тому, продовжують впливати на наше життя обмежуючи його тривалість.

