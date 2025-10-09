Почему люди не живут по 200 лет: ученый объяснил, что в этом виноваты динозавры

Микробиолог из Бирмингемского университета Жуан Педру де Магальяйнш выдвинул необычную, но увлекательную гипотезу. По его словам, именно эпоха динозавров сделала жизнь млекопитающих, а в том числе и людей, короче, чем она могла бы быть. Ученый считает, что наши далекие предки потеряли гены долголетия, когда вынуждены были выживать под угрозой великих хищников.

Динозавры могли повлиять на продолжительность жизни человека. Фото из открытых источников

Де Магальяйнш в своей статье опубликованной в BioEssays рассказал, как динозавры "укоротили" жизнь млекопитающим. Ученый утверждает, что длительное доминирование динозавров сформировало эволюционное давление, заставившее ранних млекопитающих жить быстро и размножаться рано. Выживание требовало не долгой жизни, а максимальной скорости продления рода.

Так возникла идея, которую учёный называет "гипотезой узкого места долголетия". Она предполагает, что млекопитающие в процессе эволюции потеряли или "выключили" гены, ответственные за регенерацию тканей, медленное старение и способность к восстановлению.

По мнению де Магальяйнша, еще во время мезозойской эры млекопитающие потеряли ключевые ферменты, которые могли бы защищать клетки от старения и повреждений. Например, у рептилий зубы растут на протяжении всей жизни, а у млекопитающих нет. Мы также хуже восстанавливаем кожу после ожогов ультрафиолетовых и имеем ограниченную регенерацию органов.

"Некоторые из древнейших млекопитающих были вынуждены жить ближе к нижнему звенью пищевой цепи и, вероятно, потратили 100 миллионов лет в эпоху динозавров, эволюционируя, чтобы выжить благодаря быстрому размножению. Этот длительный период эволюционного давления повлиял на то, как мы, люди, стареем".

По словам ученого, сейчас млекопитающие, включая людей, слонов и китов, живут в пределах эволюционных ограничений, которые достигают десятков миллионов лет в прошлое.

Хотя это лишь гипотеза, где Магальяйнш считает, что она поможет объяснить не только процесс старения, но и причины высокой склонности млекопитающих к онкологическим заболеваниям. По его мнению, быстрый темп клеточной жизни, сформировавшийся еще в эпоху динозавров, мог повысить риск мутаций.

Таким образом, если верить этой гипотезе, то получается, что исчезнувшие миллионы лет назад динозавры продолжают влиять на нашу жизнь ограничивая его продолжительность.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые раскрыли секрет долголетия 117-летней женщины.

Также "Комментарии" писали о том, жили ли динозавры одновременно с людьми. Что говорит наука об эволюции обоих видов.