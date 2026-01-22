Ученые обнаружили кость, которая изменяет все, что мы знаем о динозаврах

Ученые совершили открытие, которое может радикально изменить наше понимание эволюции динозавров. Окаменевшая кость ноги в возрасте около 225 миллионов лет, найденная в Африке, ставит под сомнение устоявшуюся теорию о том, что первые динозавры были небольшими по размеру.

Силезавр. Фото из открытых источников

Кость, которая может изменить понимание динозавров, это бедренная кость силезавра – представителя малоизвестной группы рептилий, близких родственников динозавров. Впервые ее нашли британские исследователи еще в 1963 году на территории современной Замбии. Тогда находка не вызывала любопытства и хранилась в фондах Музея естественной истории в Лондоне десятилетиями.

Бедренная кость силезавра

Только в 2010-х годах кость повторно исследовали и установили, что она принадлежит одному из самых древних известных силезавров. Ее размеры оказались неожиданно большими, что противоречит доминирующей гипотезе о "мелком старте" эволюции динозавров, когда меньшие формы со временем эволюционировали в большие.

Силезавры населяли Землю в триасовом периоде между 240 и 200 миллионами лет назад и сосуществовали с ранними динозаврами. Хотя до сих пор ведутся дискуссии, следует ли считать их настоящими динозаврами, новое исследование добавляет весомых аргументов к пересмотру этого предела.

Ведущий автор работы, аспирант Джек Лавгроув, опираясь на кость, предполагает, что возможно, некоторые из первых динозавров и их родственников были значительно больше, а со временем отдельные линии эволюционировали в меньшие формы. Последующие открытия больших окаменелостей могут подтвердить эту гипотезу.

