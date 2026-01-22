logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.18

EUR/UAH

50.67

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Наука и образование Ученые обнаружили кость, которая изменяет все, что мы знаем о динозаврах
commentss НОВОСТИ Все новости

Ученые обнаружили кость, которая изменяет все, что мы знаем о динозаврах

Окаменелость возрастом 225 млн. лет из Африки ставит под сомнение теорию о малом размере первых динозавров.

22 января 2026, 07:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Ученые совершили открытие, которое может радикально изменить наше понимание эволюции динозавров. Окаменевшая кость ноги в возрасте около 225 миллионов лет, найденная в Африке, ставит под сомнение устоявшуюся теорию о том, что первые динозавры были небольшими по размеру.

Ученые обнаружили кость, которая изменяет все, что мы знаем о динозаврах

Силезавр. Фото из открытых источников

Кость, которая может изменить понимание динозавров, это бедренная кость силезавра – представителя малоизвестной группы рептилий, близких родственников динозавров. Впервые ее нашли британские исследователи еще в 1963 году на территории современной Замбии. Тогда находка не вызывала любопытства и хранилась в фондах Музея естественной истории в Лондоне десятилетиями.

Ученые обнаружили кость, которая изменяет все, что мы знаем о динозаврах - фото 2

Бедренная кость силезавра

Только в 2010-х годах кость повторно исследовали и установили, что она принадлежит одному из самых древних известных силезавров. Ее размеры оказались неожиданно большими, что противоречит доминирующей гипотезе о "мелком старте" эволюции динозавров, когда меньшие формы со временем эволюционировали в большие.

Силезавры населяли Землю в триасовом периоде между 240 и 200 миллионами лет назад и сосуществовали с ранними динозаврами. Хотя до сих пор ведутся дискуссии, следует ли считать их настоящими динозаврами, новое исследование добавляет весомых аргументов к пересмотру этого предела.

Ведущий автор работы, аспирант Джек Лавгроув, опираясь на кость, предполагает, что возможно, некоторые из первых динозавров и их родственников были значительно больше, а со временем отдельные линии эволюционировали в меньшие формы. Последующие открытия больших окаменелостей могут подтвердить эту гипотезу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученый обвинил динозавров в том, что люди не живут по 200 лет.

Также "Комментарии" писали о 7 мифах о динозаврах, в которые верят люди, хотя наука их разрушила.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.nhm.ac.uk/discover/news/2025/july/first-dinosaurs-might-have-been-bigger-than-expected.html
Теги:

Новости

Все новости