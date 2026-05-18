У Китаї знайшли нового гігантського динозавра: як виглядав

Китайські палеонтологи оголосили про відкриття нового виду динозавра, який мешкав на Землі приблизно 190 мільйонів років тому. Йдеться про великого травоїдного ящера Xiangyunloong fengming, рештки якого знайшли у провінції Юньнань на південному заході Китаю. Вчені вважають, що ця знахідка допоможе краще зрозуміти ранню еволюцію довгошиїх динозаврів-гігантів.

За оцінками китайських дослідників, довжина тіла нового виду динозавра сягала 9–10 метрів. Це робить його одним із найбільших травоїдних динозаврів ранньоюрського періоду, знайдених у Китаї. Сам динозавр жив приблизно між 201 та 174 мільйонами років тому. Це час, коли на планеті лише починали домінувати великі зауроподоморфи.

Назва Xiangyunloong fengming має символічне значення. Перша частина походить від округу Сян’юнь, де були виявлені скам’янілості, а слово "loong" відсилає до китайського дракона. Друга частина утворена зі слова fengming, яке перекладається, як "спів фенікса" та нагадує про еволюційний зв’язок між динозаврами та сучасними птахами.

Як міг виглядати динозавр Xiangyunloong fengming

Вчені ідентифікували новий вид за фрагментами шийних хребців, тазових і кульшових кісток. Під час аналізу дослідники виявили унікальне поєднання анатомічних особливостей, які раніше не зустрічалися в інших представників цієї групи.

Особливу увагу науковців привернули пропорції тіла динозавра. На відміну від багатьох родичів, Xiangyunloong мав коротшу шию, але довший хвіст і значно масивніше тіло. Дослідники припускають, що це може свідчити про альтернативний шлях еволюції гігантизму, яке проходило не через подовження шиї, як у більшості зауроподів.

Також існує версія, що динозавр міг частково пересуватися на двох ногах. Це робить знахідку особливо важливою для розуміння того, як саме еволюціонували найбільші сухопутні тварини в історії Землі.

