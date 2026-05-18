В Китае обнаружили нового гигантского динозавра: как выглядел

Китайские палеонтологи объявили об открытии нового вида динозавра, обитавшего на Земле примерно 190 миллионов лет назад. Речь идет о крупном травоядном ящере Xiangyunloong fengming, останки которого нашли в провинции Юньнань на юго-западе Китая. Ученые считают, что эта находка поможет лучше понять раннюю эволюцию длинношеих динозавров-гигантов.

В Китае обнаружили нового динозавра Xiangyunloong fengming

По оценкам китайских исследователей, длина тела нового вида динозавра достигала 9-10 метров. Это делает его одним из самых крупных травоядных динозавров раннеюрского периода, найденных в Китае. Сам динозавр жил примерно между 201 и 174 миллионами лет назад. Это время, когда на планете только начинали доминировать большие зауроподоморфы.

Название Xiangyunloong fengming имеет символическое значение. Первая часть происходит от округа Сянъюнь, где были обнаружены окаменелости, а слово "loong" отсылает к китайскому дракону. Вторая часть образована из слова fengming, которое переводится как "пение феникса" и напоминает об эволюционной связи между динозаврами и современными птицами.

Как мог выглядеть динозавр Xiangyunloong fengming

Ученые идентифицировали новый вид по фрагментам шейных позвонков, тазовых и тазобедренных костей. В ходе анализа исследователи обнаружили уникальное сочетание анатомических особенностей, ранее не встречавшихся у других представителей этой группы.

Особое внимание учёных привлекли пропорции тела динозавра. В отличие от многих родственников, Xiangyunloong имел более короткую шею, но более длинный хвост и значительно более массивное тело. Исследователи предполагают, что это может свидетельствовать об альтернативном пути эволюции гигантизма, которое проходило не из-за удлинения шеи, как у большинства зауроподов.

Также существует версия, что динозавр мог отчасти передвигаться на двух ногах. Это делает находку особенно важной для понимания того, как эволюционировали самые крупные сухопутные животные в истории Земли.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые обнаружили кость, меняющую все, что мы знаем о динозаврах.

Также "Кометнари" писали, что ученые выяснили реальный вкус мяса динозавров.