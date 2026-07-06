Ученые случайно обнаружили первого динозавра из Антарктиды (ФОТО)

Окаменелость, почти 40 лет пылящаяся в музейной коллекции, оказалась первой официально подтвержденной находкой динозавра в Антарктиде. Ученые установили, что кость принадлежала титанозавру, принадлежащему к группе крупнейших наземных животных, когда-либо живших на Земле.

Титанозавр. Фото: QUEENSLAND MUSEUM

Остатки динозавра из Антарктиды были найдены еще в 1985 году во время экспедиции Британской антарктической службы на острове Джеймса Росса. Однако тогда учёные не смогли точно определить их происхождение. В полевых записях геолог Майк Томсон лишь предположил, что это может быть "позвонок большой рептилии".

Лишь спустя десятилетие, когда исследователи повторно пересматривали архивные коллекции, образец привлек внимание специалистов. После подробного анализа профессор Пол Барретт из Музея естественной истории Лондона подтвердил, что находка является частью хвоста титанозавра.

"На первый взгляд это кажется ничем не примечательным окаменелостью, но она занимает важное место в истории исследования Антарктики как первая окаменелость динозавра, найденная на континенте", — сказал Барретт.

В Антарктиде впервые обнаружили динозавра. Фото: Tony Jolliffe/BBC News

Новая идентификация окаменелости означает, что она является первой окаменевшей останкой нептичьего динозавра, обнаруженной в Антарктиде, а частичный скелет анкилозавра был найден в следующем году, в 1986 году.

"Его пропустили, потому что, по моему мнению, его неправильно идентифицировали в суровых полевых условиях, но это зауропод, и это лишь вторая кость зауропода со всего континента", — добавил Барретт.

Ученые оценивают окаменелость в 86,2 миллиона лет. Хотя найдена только одна кость, исследователи предполагают, что она принадлежала молодой особи или представителю небольшого вида титанозавров. Даже в таком случае длина животного могла достигать 6-7 метров, в то время как крупнейшие представители этой группы вырастали до более чем 30 метров и считаются самыми большими динозаврами в истории Земли.

Исследователи также выдвинули новую гипотезу о распространении титанозавров. По их мнению, миллионы лет назад эти гиганты могли мигрировать из Южной Америки через территорию современной Антарктиды в древнюю Зеландию, полностью обогнув Австралию, когда континенты были еще ближе друг к другу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые обнаружили кость, которая меняет все, что мы знаем о динозаврах.

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