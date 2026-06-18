Вчені відкрили невідомий вид "людини-дракона", який переписує історію людства

Китайські науковці повідомили про одну з найважливіших антропологічних знахідок останніх десятиліть. Йдеться про надзвичайно добре збережений череп стародавньої людини, відомий як "Людина-дракон", який, на думку дослідників, може належати до раніше невідомого виду людей.

Перші люди. Фото ілюстративне

Череп "людини-дракона" був знайдений у 1933 році під час будівництва мосту в китайському у провінції Хейлунцзян, назва якої перекладається з китайської як "річка чорного дракона". Через японську окупацію регіону робітник, який натрапив на знахідку, приховав її у сімейному колодязі. Лише через десятиліття родина передала артефакт науковцям.

Дослідження показали, що власник черепа жив приблизно 146 тисяч років тому. Його анатомічні особливості суттєво відрізняються від відомих представників роду Homo. Череп має великий мозковий відділ, масивні надбрівні дуги, широкий рот і великі зуби. Водночас деякі риси нагадують сучасну людину, що робить знахідку унікальною.

"Якщо говорити про скам'янілості за останній мільйон років, це одна з найважливіших знахідок, які досі були виявлені. Це окрема гілка людства, яка не на шляху до перетворення на Homo sapiens, а представляє собою давню окрему лінію, яка еволюціонувала в цьому регіоні протягом кількох сотень тисяч років і зрештою вимерла", — стверджує британський експерт з еволюції людини, професор Кріс Стрінгер.

Схожу думку також висловив професор Китайської академії наук Сіюнь Ні. За його словами, "людина-дракон" представляє новий вид людини, який тривалий час розвивався у Східній Азії незалежно від Homo sapiens.

"Ми знайшли нашу давно втрачену сестринську лінію. Я сказав: "О, Боже!". Я не міг повірити, що він так добре зберігся. Можна побачити всі деталі. Це справді дивовижна знахідка!", — каже Ні.

Хоча вчені вважають, що "людина-дракон" мав потужну, міцну статуру, про нього відомо дуже мало, оскільки череп був вилучений з його первісного місця. Без будь-якого археологічного контексту, такого як кам'яні знаряддя праці чи інші культурні артефакти, важко скласти уявлення про те, як могло виглядати його повсякденне життя.

Однак не всі вчені погоджуються з таким висновком. У науковому колі точаться дебати щодо того, чи можливо є ці останки примітивними зразками Homo sapiens, неандертальців, людської групи, відомої як денисівці, чи чогось зовсім іншого.

"Денисівці — це захоплива загадкова популяція з минулого. Існує припущення на основі даних ДНК, що щелепа, знайдена на Тибетському плато, може бути денисівською. А тепер, оскільки щелепа з Тибету та "людини-дракона" схожі одна на одну, ми можемо мати перше обличчя денисівця", — вважає професорка Марта Міразон Лар з Кембриджського університету.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що дослідники вперше секвенували генетичний матеріал Homo erectus та виявили несподівані зв’язки з сучасними людьми.

Також "Коментарі" писали, що генетики зазирнули в ДНК та підрахували, скільки всього поколінь людей жило на Землі.