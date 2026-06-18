Ученые открыли неизвестный вид "человека-дракона", который переписывает историю человечества

Китайские ученые сообщили об одной из важнейших антропологических находок последних десятилетий. Речь идет о чрезвычайно хорошо сохранившемся черепе древнего человека, известном как "Человек-дракон", который, по мнению исследователей, может принадлежать к ранее неизвестному виду людей.

Первые люди. Фото иллюстративное

Череп "человека-дракона" был найден в 1933 году во время строительства моста в китайском в провинции Хэйлунцзян, название которого переводится с китайского как "река черного дракона". Из-за японской оккупации региона рабочий, попавший на находку, скрыл ее в семейном колодце. Только спустя десятилетие семья передала артефакт ученым.

Исследования показали, что владелец черепа жил около 146 тысяч лет назад. Его анатомические особенности значительно отличаются от известных представителей рода Homo. Череп имеет большой мозговой отдел, массивные надбровные дуги, широкий рот и большие зубы. В то же время, некоторые черты напоминают современного человека, что делает находку уникальной.

"Если говорить о окаменелости за последний миллион лет, это одна из самых важных находок, которые до сих пор были обнаружены. Это отдельная ветвь человечества, которая не на пути к превращению в Homo sapiens, а представляет собой давнюю отдельную линию, которая эволюционировала в этом регионе в течение нескольких сотен тысяч лет и в конце концов вымерла", – утверждает британский эксперт по эволюции человека, профессор Крис Стрингер.

Похожее мнение высказал профессор Китайской академии наук Сиюнь Ни. По его словам, "человек-дракон" представляет новый вид человека, длительно развивавшийся в Восточной Азии независимо от Homo sapiens.

"Мы нашли нашу давно потерянную сестринскую линию. Я сказал: "О, Боже!". Я не мог поверить, что он так хорошо сохранился. Можно увидеть все детали. Это действительно удивительная находка!", — говорит Ни.

Хотя ученые считают, что "человек-дракон" имел мощное, крепкое телосложение, о нем известно очень мало, поскольку череп был удален из его первоначального места. Без всякого археологического контекста, такого как каменные орудия труда или другие культурные артефакты, трудно составить представление о том, как могла выглядеть его повседневная жизнь.

Однако не все ученые согласны с таким выводом. В научном кругу идут дебаты относительно того, возможно ли эти останки примитивными образцами Homo sapiens, неандертальцев, человеческой группы, известной как денисовцы, или чего-то совсем другого.

"Денисовцы – это увлекательная загадочная популяция из прошлого. Существует предположение на основе данных ДНК, что челюсть, найденная на Тибетском плато, может быть денисовской. А теперь, поскольку челюсть из Тибета и "человека-дракона" похожи друг на друга, мы можем иметь первое лицо денисовца", — считает профессор Марта Миразон Лар из Кембриджского университета.

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