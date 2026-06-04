Генетики зазирнули в ДНК та підрахували, скільки всього поколінь людей жило на Землі

Історія людства налічує сотні тисяч років, але скільки поколінь людей змінило одне одного від появи перших представників Homo sapiens до наших днів? Нове дослідження генетиків дозволило отримати відповідь на це питання і показало, наскільки довгим є родовід сучасної людини.

Скільки поколінь людей уже існувало на Землі. Фото з відкритих джерел

Науковці вважають, що сучасний вид людини Homo sapiens існує приблизно 300 тисяч років. Щоб визначити кількість поколінь, які жили за цей час, дослідники використали поняття міжпоколінного інтервалу. Це середній вік, в якому люди народжують дітей.

Довгий час учені спиралися на історичні записи та генеалогічні дані. Наприклад, аналіз населення Ісландії показав, що середній інтервал між поколіннями за останні кілька століть становив близько 30 років. Проте для оцінки історії людства цього було недостатньо.

Справжній прорив стався після дослідження, опублікованого у в журналі Science Advances у 2023 році. Команда генетика Метью Гана з Університету Індіани проаналізувала мільйони генетичних мутацій, накопичених у людській ДНК протягом сотень тисяч років. Використовуючи ці дані, вчені змогли відновити середній вік батьків у різні історичні епохи.

Результат виявився несподівано точним. Таким чином стало відомо, що середній інтервал між поколіннями протягом останніх 250 тисяч років становив приблизно 26,9 року. На основі цього показника дослідники підрахували, що за 300 тисяч років існування Homo sapiens на Землі змінилося близько 11 152 покоління людей.

Однак не всі вчені закликають розглядати конкретну цифру, а натомість пропонують діапазон значень. За оцінками еволюційного біолога Мойсеса Колла Масії, кількість поколінь може коливатися від 10 до понад 12 195 поколінь залежно від того, який середній вік батьків брати за основу.

Ці підрахунки демонструють неймовірну масштабність людської історії. Для порівняння, родовід китайського мислителя Конфуція, який вважається найдовшим задокументованим генеалогічним деревом у світі, охоплює трохи більше 80 поколінь, що відповідає 3000 років. У масштабах існування людства це лише невеликий фрагмент величезного ланцюга, що поєднує сучасних людей з нашими найдавнішими предками.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що вчені вперше дослідили генетичний матеріал Homo erectus і це змінює еволюцію людини.

Також "Коментарі" писали, що вчені знайшли справжню причину, чому у людей більше немає хвостів.