Генетики заглянули в ДНК и подсчитали, сколько всего поколений людей жило на Земле

История человечества насчитывает сотни тысяч лет, но сколько поколений людей сменило друг друга от появления первых представителей Homo sapiens до наших дней? Новое исследование генетиков позволило получить ответ на этот вопрос и показало, насколько длинна родословная современного человека.

Сколько поколений людей уже было на Земле. Фото из открытых источников

Ученые считают, что современный вид человека Homo sapiens существует примерно 300 тысяч лет. Чтобы определить количество поколений, живших за это время, исследователи использовали понятие межпоколенного интервала. Это средний возраст, в котором люди рожают детей.

Долгое время учёные опирались на исторические записи и генеалогические данные. К примеру, анализ населения Исландии показал, что средний интервал между поколениями за последние несколько веков составлял около 30 лет. Однако для оценки истории человечества этого было недостаточно.

Настоящий прорыв произошел после исследования, опубликованного в журнале Science Advances в 2023 году. Команда генетика Мэтью Гана из Университета Индианы проанализировала миллионы генетических мутаций, накопленных в человеческой ДНК на протяжении сотен тысяч лет. Используя эти данные, ученые смогли восстановить средний возраст родителей в разные исторические эпохи.

Результат оказался неожиданно точным. Таким образом стало известно, что средний интервал между поколениями за последние 250 тысяч лет составлял примерно 26,9 года. На основе этого показателя исследователи подсчитали, что за 300 тысяч лет существования Homo sapiens на Земле сменилось около 11 152 поколений людей.

Однако не все ученые призывают рассматривать конкретную цифру, вместо этого предлагают диапазон значений. По оценкам эволюционного биолога Мойсеса Колла Массии, количество поколений может колебаться от 10 до более чем 12 195 поколений в зависимости от того, какой средний возраст родителей брать за основу.

Эти подсчеты показывают невероятную масштабность человеческой истории. Для сравнения, родословная китайского мыслителя Конфуция, считающаяся самым длинным задокументированным генеалогическим деревом в мире, охватывает чуть более 80 поколений, что соответствует 3000 годам. В масштабах существования человечества это лишь небольшой фрагмент огромной цепи, сочетающий современных людей с нашими древнейшими предками.

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