Наука та освіта Вчені створили першу в історії сумку з "шкіри" тиранозавра: як виглядає (ФОТО)
Вчені створили першу в історії сумку з "шкіри" тиранозавра: як виглядає (ФОТО)

Дослідники представили сумку з лабораторно створеного матеріалу на основі білків тиранозавра.

6 квітня 2026, 09:50
Slava Kot

Дослідники та дизайнери створили унікальну сумку зі "шкіри" тиранозавра. Вчені заявили, що сумку виготовили з колагену, отриманого з фрагментів білків, знайдених у скам’янілостях динозавра.

Сумка з "шкіри" тиранозавра. Фото: Reuters

Бірюзову сумку з "шкіри" тиранозавра представили на початку квітня в музеї Art Zoo в Амстердамі. Експонат розмістили у спеціальній клітці на камені під реплікою скелета тиранозавра. Виставка триватиме до 11 травня, після чого аксесуар планують продати на аукціоні. Очікується, що стартова ціна лота перевищить 500 тисяч доларів.

Проєкт присвячений тиранозавру рексу, що жив приблизно 66 мільйонів років тому. За словами авторів ідеї, новий матеріал може стати прикладом того, як сучасні біотехнології здатні створювати альтернативу традиційній шкірі.

Сумка з "шкіри" динозавра. Фото: Reuters 

"Шкіру" динозавра створили за допомогою біоінженерії. Вчені використали фрагменти стародавнього білка, які були знайдені у викопних рештках динозавра, і вставили їх у клітини сучасної тварини. У результаті клітини почали виробляти колаген, який згодом перетворили на шкіроподібний матеріал.

До проєкту долучилася компанія геномної інженерії Organoid та креативне агентство VML, яке раніше співпрацювало над створенням гігантської фрикадельки з ДНК шерстистого мамонта та клітинами вівці.

Однак не всі науковці погоджуються з формулюванням "шкіра" тиранозавра. Нідерландська вчена та експертка з палеонтологіх хребетних Мелані Дюринг сказала, що колаген може зберігатися в кістках динозаврів лише у вигляді фрагментованих слідів, які не можна використовувати для відтворення шкіри тиранозавра. А палеонтолог з Університету Меріленду Томас Р. Хольц-молодший зазначив, що будь-який колаген, виявлений у скам'янілостях тиранозавра, походить з кістки, а не зі шкіри. Як наслідок матеріал радше є сучасною біотехнологічною інтерпретацією, ніж точним відтворенням шкіри динозавра.

Раніше портал "Коментарі" писали, що вчені знайшли кістку динозавра, яка змінює все, що ми знаємо про динозаврів.

Також "Коментарі" писали, чи можна відродити динозаврів як у фільмі "Парку Юрського періоду".



Джерело: https://www.reuters.com/science/dinosaur-collagen-used-create-one-of-a-kind-handbag-2026-04-02/
