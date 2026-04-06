Главная Новости Общество Наука и образование Ученые создали первую в истории сумку из "кожи" тираннозавра: как выглядит (ФОТО)
Ученые создали первую в истории сумку из "кожи" тираннозавра: как выглядит (ФОТО)

Исследователи представили сумку из лабораторно созданного материала на основе тиранозавра.

6 апреля 2026, 09:50
Slava Kot

Исследователи и дизайнеры создали уникальную сумку из "кожи" тираннозавра. Ученые заявили, что сумку изготовили из коллагена, полученного из фрагментов белков, найденных в окаменелостях динозавра.

Сумка из "кожи" тираннозавра. Фото: Reuters

Бирюзовую сумку из "кожи" тираннозавра представили в начале апреля в музее Art Zoo в Амстердаме. Экспонат разместили в специальной клетке на камне под репликой скелета тираннозавра. Выставка продлится до 11 мая, после чего аксессуар планируют продать на аукционе. Ожидается, что стартовая цена лота превысит 500 тысяч долларов.

Проект посвящен тиранозавру рексу, жившему примерно 66 миллионов лет назад. По словам авторов идеи, новый материал может послужить примером того, как современные биотехнологии способны создавать альтернативу традиционной коже.

Сумка из "кожи" динозавра. Фото: Reuters

"Кожу" динозавра создали с помощью биоинженерии. Ученые использовали фрагменты древнего белка, найденные в ископаемых останках динозавра, и вставили их в клетки современного животного. В результате клетки начали производить коллаген, который впоследствии превратили в кожевидный материал.

К проекту присоединилась компания геномной инженерии Organoid и креативное агентство VML, ранее сотрудничавшее над созданием гигантской фрикадельки из ДНК шерстистого мамонта и клетками овцы.

Однако не все ученые согласны с формулировкой "кожа" тиранозавра. Нидерландская ученая и эксперт по палеонтологическим позвоночным Мелани Дюринг сказала, что коллаген может храниться в костях динозавров только в виде фрагментированных следов, которые нельзя использовать для воспроизведения кожи тиранозавра. А палеонтолог из Университета Мэриленда Томас Р. Хольц-младший отметил, что любой коллаген, обнаруженный в окаменелостях тиранозавра, происходит из кости, а не из кожи. Как следствие, материал скорее является современной биотехнологической интерпретацией, чем точным воспроизведением кожи динозавра.

Ранее портал "Комментарии" писали, что ученые обнаружили кость динозавра, которая меняет все, что мы знаем о динозаврах.

Также "Комментарии" писали, можно ли возродить динозавров как в фильме "Парка Юрского периода".



Источник: https://www.reuters.com/science/dinosaur-collagen-used-create-one-of-a-kind-handbag-2026-04-02/
