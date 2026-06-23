Вчені розрахували кінець світу для людства з 95% впевненістю: назвали точну дату

Чи можна за допомогою математики визначити, коли людство зникне? Прихильники "аргументу судного дня" вважають, що статистика дозволяє окреслити можливу верхню межу існування нашого виду. За їхніми підрахунками, з 95-відсотковою ймовірністю людство може не пережити наступні 17 100 років.

Вчені розрахували дату кінця світу для людства. Фото: Pixabay

В основі моделі про кінець світу для людства оцінка, що за всю історію Землі народилося близько 117 мільярдів людей. Далі вчені застосовують припущення, що сучасні люди займають випадкове місце в загальній послідовності всіх поколінь і не живуть на винятково ранньому етапі історії цивілізації.

Якщо нинішні та минулі покоління становлять щонайменше 5% усіх людей, які коли-небудь житимуть, загальна кількість людства не перевищить приблизно 2,34 трильйона осіб. За поточних демографічних тенденцій такої межі можна було б досягти орієнтовно через 17 тисяч років.

Зауважимо, що аргумент судного дня не прогнозує конкретної катастрофи й не встановлює календарний день зникнення людства. Це статистичний мисленнєвий експеримент, що залежить від початкових умов та вказує на межу до якої людство може повністю зникнути.

Однак критики аргумент судного дня наголошують, що модель ігнорує падіння або зростання народжуваності, технологічні прориви, медицину, можливе освоєння інших планет і зміну самого поняття "людина". Якщо цивілізація зможе існувати поза Землею або радикально збільшить тривалість життя, розрахунок цієї формули щодо дати кінця людства втратить сенс.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що вчені встановили новий час на годиннику Судного дня.

Також "Коментарі" писали, що рівняння вчених передбачило дату кінця світу у 2026 році.