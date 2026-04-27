Лишилося 200 днів: моторошне математичне рівняння вчених передбачило точну дату кінця світу

Вчені з Іллінойського університету створили математичну модель у 1960 році, яка вказуєвала точну дату кінця світу. За даними дослідників – це 13 листопада 2026 року. Їх модель передбачала, що у цей день настане глобальний колапс людства.

Вчені спрогнозували дату кінця світу.

Автори роботи для дати кінця світу для людства Хайнц фон Ферстер, Патрісія Мора та Лоуренс Аміот вивчали зростання населення Землі за попередні дві тисячі років. Вони дійшли висновку, що кількість людей збільшується за прискореною траєкторією.

Особливо вражаючим для дослідників стало 20 століття. Тоді між 1900 та 1960 роками населення світу зросло з 1,6 до 3 мільярдів осіб. На основі цих даних вчені побудували формулу, яка вказувала на критичну точку — 13 листопада 2026 року.

"Ми можемо з певною впевненістю зробити висновок, що принцип розвитку, який виявився правильним протягом понад 100 поколінь, буде дійсним щонайменше ще три. Немає потреби напружувати теорію шляхом зайвої подальшої екстраполяції, бо наші праправнуки не помруть від голоду. Їх затиснуть до смерті", — писали вчені.

Дослідники назвали формулу умовним "судним днем", маючи на увазі не вибух планети чи апокаліпсис, а наслідки перенаселення, дефіциту ресурсів та соціального хаосу.

Чому прогноз щодо кінця світу не справджується

За понад 60 років світ суттєво змінився. Хоча населення Землі зросло до понад 8 мільярдів, темпи приросту почали сповільнюватися. У багатьох країнах народжуваність падає, зростає рівень освіти, змінюється модель сім’ї, покращується медицина.

За сучасними оцінками ООН, пік населення планети очікується лише у 2080-х роках на рівні приблизно 10,3 мільярда людей, після чого чисельність може поступово скорочуватися. Тож 13 листопада 2026 року навряд чи стане кінцем світу для людства.

