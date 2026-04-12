Суперкомп'ютер NASA зробив дуже тривожний прогноз щодо кінця світу

З огляду на війну Росії проти України, коли російське керівництво погрожує ядерною зброєю, а також війною між Іраном та США, коли Дональд Трамп натякає на можливість ядерного удару, цілком нормально ставити питання, коли настане кінець світу. Однак, попри постійні страхи щодо ядерної війни чи кліматичної катастрофи, вчені закликають дивитися на майбутнє Землі у значно ширшій перспективі.

Суперкомп'ютер NASA спрогнозувало кінець життя на Землі

За даними дослідження, проведеного за участі NASA, кінець життя на планеті пов’язаний не лише з діяльністю людини, а й із природною еволюцією Сонця. Про це йдеться в науковій роботі "Майбутній термін життя насиченої киснем атмосфери Землі", у якій дослідники використали суперкомп’ютерне моделювання для прогнозу змін клімату та атмосфери.

Згідно з висновками вчених, Земля залишатиметься придатною для життя ще близько мільярда років, а точніше, життя на планеті може тривати до 1 000 002 021 року.

Ключовим фактором є поступове старіння Сонця. З часом воно ставатиме яскравішим і гарячішим, що призведе до нагрівання планети, випаровування океанів і зниження рівня кисню. За словами науковця Казумі Озакі, нові моделі показують, що киснева атмосфера Землі може зникнути значно раніше, ніж вважалося раніше. За словами вченого, прогноз щодо тривалості життя на Землі становив показник у два мільярди років, але тепер новіші моделі майже вдвічі скоротили цей період.

"Протягом багатьох років тривалість життя біосфери Землі обговорювалася на основі постійного збільшення яскравості Сонця. Якщо це правда, можна очікувати, що рівень кисню в атмосфері також зрештою знизиться в далекому майбутньому", — вказує Озакі.

Це означає, що всі організми, які потребують кисню для виживання, зникнуть приблизно через мільярд років. Однак враховуючи нинішній стан світу, можливо буде дивом, якщо наші предки доживуть до цього через інші загрози, зокрема, ядерної війни та штучного інтелекту.

