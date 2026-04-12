Суперкомпьютер NASA сделал очень тревожный прогноз относительно конца света

Учитывая войну России против Украины, когда российское руководство угрожает ядерным оружием, а также войной между Ираном и США, когда Дональд Трамп намекает на возможность ядерного удара, вполне нормально задавать вопросы, когда наступит конец света. Однако, несмотря на постоянные страхи ядерной войны или климатической катастрофы, ученые призывают смотреть на будущее Земли в более широкой перспективе.

Суперкомпьютер NASA спрогнозировало конец жизни на Земле

По данным исследования, проведенного с участием NASA, конец жизни на планете связан не только с деятельностью человека, но и с естественной эволюцией Солнца. Об этом говорится в научной работе "Будущий срок жизни насыщенной кислородом атмосферы Земли", где исследователи использовали суперкомпьютерное моделирование для прогноза изменений климата и атмосферы.

Согласно выводам ученых, Земля будет оставаться пригодной для жизни еще около миллиарда лет, а точнее, жизнь на планете может длится к 1 000 002 021 году.

Ключевым фактором является постепенное старение Солнца. Со временем оно станет ярче и горячее, что приведет к нагреву планеты, испарению океанов и снижению уровня кислорода. По словам ученого Казуми Озаки, новые модели показывают, что кислородная атмосфера Земли может исчезнуть гораздо раньше, чем считалось ранее. По словам ученого, прогноз о продолжительности жизни на Земле составил показатель в два миллиарда лет, но теперь более новые модели почти вдвое сократили этот период.

"В течение многих лет продолжительность жизни биосферы Земли обсуждалась на основе постоянного увеличения яркости Солнца. Если это правда, можно ожидать, что уровень кислорода в атмосфере также снизится в далеком будущем", — указывает Озаки.

Это означает, что все организмы, нуждающиеся в кислороде для выживания, исчезнут примерно через миллиард лет. Однако учитывая нынешнее состояние мира, возможно, будет чудом, если наши предки доживут до этого из-за других угроз, в частности, ядерной войны и искусственного интеллекта.

