Нобелівський лауреат назвав дату загибелі людства: шанси на виживання критично малі

Лауреат Нобелівської премії з фізики Девід Гросс озвучив тривожне попередження щодо майбутнього цивілізації. Науковець вважає, що ризик глобальної катастрофи суттєво зріс, а умовна "тривалість життя людства" може становити лише кілька десятиліть.

Нобелівський лауреат назвав дату знищення людства.

Девід Гросс в інтерв’ю Live Science розповів, що після завершення холодної війни експерти оцінювали ймовірність ядерного конфлікту приблизно в 1% щороку. Проте, на думку фізика нині цей показник збільшився, а ймовірність катастрофи виросла.

"Навіть після закінчення холодної війни, коли у нас були договори про контроль над стратегічними озброєннями, всі з яких зникли сьогодні, існували оцінки, що щорічно існував 1% ймовірності ядерної війни. Я вважаю, що це не точна оцінка, що ймовірність становить радше 2%. Тож це один шанс до 50 щороку", — зауважив фізик.

Саме на основі такої оцінки Гросс припустив, що за збереження нинішніх тенденцій людство може зіткнутися з фатальною загрозою приблизно до 2061 року.

"Наразі я витрачаю частину свого часу, намагаючись сказати людям… що шанси прожити більше 50 років дуже малі. Через небезпеку ядерної війни у вас є близько 35 років", — говорить вчений.

Науковець наголосив, що міжнародна система безпеки за останні десятиліття ослабла. Багато договорів про контроль над озброєннями припинили дію, а відносини між державами стали більш напруженими.

Окрему увагу Гросс приділив розвитку штучного інтелекту. За його словами, автоматизація військових систем і можливе залучення ШІ до ухвалення рішень створюють нові небезпеки. Він застеріг, що такі технології працюють надто швидко, а помилки або "галюцинації" алгоритмів можуть мати серйозні наслідки.

Девід Гросс отримав Нобелівську премію у 2004 році за дослідження фундаментальних сил природи. Попри песимістичний прогноз, фізик зазначив, що історія показує, що суспільна увага до глобальних проблем здатна змінювати політику держав, як приклад він назвав глобальну реакцію на зміну клімату. На його думку, саме тому попередження вчених залишаються важливими для існування людства.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що суперкомп'ютер NASA зробив дуже тривожний прогноз щодо кінця світу.

Також "Коментарі" писали, що вчені встановили новий час на годиннику Судного дня, який показує наближення до знищення людства.