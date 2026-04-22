Нобелевский лауреат назвал дату гибели человечества: шансы на выживание критически малы

Лауреат Нобелевской премии по физике Дэвид Гросс озвучил тревожное предупреждение о предстоящей цивилизации. Ученый считает, что риск глобальной катастрофы существенно возрос, а условная "длительность жизни человечества" может составить всего несколько десятилетий.

Нобелевский лауреат назвал дату уничтожения человечества.

Дэвид Гросс в интервью Live Science рассказал, что по завершении холодной войны эксперты оценивали вероятность ядерного конфликта примерно в 1% ежегодно. Однако, по мнению физика, этот показатель увеличился, а вероятность катастрофы выросла.

"Даже после окончания холодной войны, когда у нас были договоры о контроле над стратегическими вооружениями, все из которых исчезли сегодня, существовали оценки, что ежегодно существовал 1% вероятности ядерной войны. Я считаю, что это не точная оценка, что вероятность составляет 2%. Это один шанс до 50 ежегодно", — отметил физик.

Именно на основе такой оценки Гросс предположил, что при сохранении нынешних тенденций человечество может столкнуться с роковой угрозой до 2061 года.

"Пока я трачу часть своего времени, пытаясь сказать людям… что шансы прожить более 50 лет очень малы. Из-за опасности ядерной войны у вас есть около 35 лет", — говорит ученый.

Ученый подчеркнул, что международная система безопасности за последние десятилетия ослабла. Многие договоры о контроле над вооружениями прекратили действие, а отношения между государствами стали более напряженными.

Отдельное внимание Гросс уделил развитию искусственного интеллекта. По его словам, автоматизация военных систем и возможное вовлечение ИИ в принятие решений создают новые опасности. Он предостерег, что такие технологии работают слишком быстро, а ошибки или галлюцинации алгоритмов могут иметь серьезные последствия.

Дэвид Гросс получил Нобелевскую премию в 2004 году за исследование фундаментальных сил природы. Несмотря на пессимистический прогноз, физик отметил, что история показывает, что общественное внимание к глобальным проблемам способно изменять политику государств, как пример он назвал глобальную реакцию на изменение климата. По его мнению, именно поэтому предупреждения учёных остаются важными для существования человечества.

