logo

BTC/USD

77746

ETH/USD

2311.12

USD/UAH

44.09

EUR/UAH

51.76

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Осталось 200 дней: жуткое математическое уравнение ученых предусмотрело точную дату конца света
commentss НОВОСТИ Все новости

Осталось 200 дней: жуткое математическое уравнение ученых предусмотрело точную дату конца света

В 1960 году ученые назвали 13 ноября 2026 года датой глобального коллапса.

27 апреля 2026, 16:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Ученые из Иллинойского университета создали математическую модель в 1960 году, указывающую точную дату конца света. По данным исследователей – это 13 ноября 2026 года. Их модель предполагала, что в этот день наступит глобальный коллапс человечества.

Авторы работы о дате конца света для человечества Хайнц фон Ферстер, Патрисия Мора и Лоуренс Амиот изучали рост населения Земли за предыдущие две тысячи лет. Они пришли к выводу, что количество людей увеличивается по ускоренной траектории.

Особенно впечатляющим для исследователей стал 20 век. Тогда между 1900 и 1960 годами население мира выросло с 1,6 до 3 миллиардов человек. На основе этих данных ученые построили формулу, указывающую на критическую точку – 13 ноября 2026 года.

"Мы можем с определенной уверенностью заключить, что принцип развития, который оказался правильным в течение более 100 поколений, будет действителен по меньшей мере еще три. Нет необходимости напрягать теорию путем излишней дальнейшей экстраполяции, потому что наши праправнуки не умрут от голода. Их зажмут до смерти", — писали ученые.

Исследователи назвали формулу условным "судным днем", подразумевая не взрыв планеты или апокалипсис, а последствия перенаселения, дефицита ресурсов и социального хаоса.

Почему прогноз по концу света не сбывается

За более чем 60 лет мир существенно изменился. Хотя население Земли выросло до более чем 8 миллиардов, темпы прироста начали замедляться. Во многих странах рождаемость падает, растет уровень образования, меняется модель семьи, улучшается медицина.

По современным оценкам ООН пик населения планеты ожидается лишь в 2080-х годах на уровне примерно 10,3 миллиарда человек, после чего численность может постепенно сокращаться. Так что 13 ноября 2026 года вряд ли станет концом света для человечества.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что нобелевский лауреат назвал дату гибели человечества: шансы на выживание критически малы.

Также "Комментарии" писали, что суперкомпьютер NASA сделал очень тревожный прогноз на конец света.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.science.org/doi/10.1126/science.132.3436.1291
Теги:

Новости

Все новости