Ученые рассчитали конец света для человечества с 95% уверенностью: назвали точную дату

Можно ли с помощью математики определить, когда человечество исчезнет? Сторонники "аргумента судного дня" считают, что статистика позволяет определить возможный верхний предел существования нашего вида. По их подсчетам, с 95-процентной вероятностью человечество может не пережить следующие 17 100 лет.

Ученые рассчитали дату конца света для человечества. Фото: Pixabay

В основе модели о конце света для человечества оценка, что за всю историю Земли родилось около 117 миллиардов человек. Далее ученые применяют предположение, что современные люди занимают случайное место в общей последовательности всех поколений и не живут исключительно на раннем этапе истории цивилизации.

Если нынешние и прошлые поколения составляют по меньшей мере 5% всех когда-либо живущих людей, общее количество человечества не превысит примерно 2,34 триллиона человек. При текущих демографических тенденциях такой предел можно было бы достичь ориентировочно через 17 тысяч лет.

Заметим, что аргумент судного дня не прогнозирует конкретную катастрофу и не устанавливает календарный день исчезновения человечества. Это статистический мыслительный эксперимент, зависящий от начальных условий и указывающий на грань, к которой человечество может полностью исчезнуть.

Однако критики аргумента судного дня подчеркивают, что модель игнорирует падение или рост рождаемости, технологические прорывы, медицину, возможное освоение других планет и изменение самого понятия "человек". Если цивилизация сможет существовать вне Земли или радикально увеличит продолжительность жизни, расчет этой формулы относительно даты конца человечества потеряет смысл.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые установили новое время на часах Судного дня.

Также "Комментарии" писали, что уравнение ученых предусмотрело дату конца света в 2026 году.