logo_ukra

BTC/USD

87705

ETH/USD

2940.16

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

49.68

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Наука та освіта Вчені реконструювали обличчя юного Ісуса Христа: що показало дослідження
commentss НОВИНИ Всі новини

Вчені реконструювали обличчя юного Ісуса Христа: що показало дослідження

Дослідник із Бразилії за допомогою ШІ та даних Туринської плащаниці показав, як міг виглядати Ісус Христос у підлітковому віці.

25 грудня 2025, 07:45
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Бразильський дослідник фахівець з історії, археології та культурної спадщини Атіла Соареш да Коста Філью зробив науково-мистецьку реконструкцію, яка демонструє, як міг виглядати Ісус Христос у підлітковому віці.

Вчені реконструювали обличчя юного Ісуса Христа: що показало дослідження

Вчені спробували відтворити обличчя Ісуса підлітка. Фото з відкритих джерел

Робота Атіли Соареша над створенням обличчя Ісуса тривала близько чотирьох місяців. Дослідник застосував програмне забезпечення зі штучним інтелектом для антропометричних коригувань і вікової регресії, а також графічні редактори й ручну художню ретуш. 

Дослідник пояснив, що основою у його роботі стала Туринська плащаниця, на якій, як вважається, залишилися відмітки обличчя Ісуса. Водночас Соареш наголошує, що іншим ключовим моментом було врахування етнічних і культурних особливостей Палестини двотисячолітньої давнини, а не створення "іконічного" образу.

Метою проєкту було отримати ймовірне обличчя Ісуса Христа, яке відповідало б історичній реальності регіону. У результаті зображення значно відрізняється від традиційних європейських канонів. У Соареша риси обличчя Ісуса ближчі до семітського типу населення того часу.

Вчені реконструювали обличчя юного Ісуса Христа: що показало дослідження - фото 2

Зображення підлітка Ісуса Христа, створене Атілою Соарешем

Дослідження бразильського вченого викликало жваві дискусії у Бразилії та за її межами. Матеріал з’явився у журналі National Geographic і отримав схвальну оцінку Баррі Шворца, який є одним з найавторитетніших дослідників Туринської плащаниці. 

Автор наголошує, що йдеться не про остаточний вигляд Христа, а робота відкриває нову перспективу в осмисленні історичного образу Ісуса.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що спроби Соареша показати обличчя Ісуса не перші. Раніше інші дослідники провели різносторонній аналіз у кількох сферах та змогли відтворити обличчя, яке міг мати Ісус.

Також "Коментарі" писали, що вчені та богослови з’ясували, що Ісус народився не 25 грудня.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.ovnihoje.com/2024/12/09/pesquisador-recria-rosto-etnico-de-cristo-adolescente/
Теги:

Новини

Всі новини