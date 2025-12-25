Вчені реконструювали обличчя юного Ісуса Христа: що показало дослідження

Бразильський дослідник фахівець з історії, археології та культурної спадщини Атіла Соареш да Коста Філью зробив науково-мистецьку реконструкцію, яка демонструє, як міг виглядати Ісус Христос у підлітковому віці.

Вчені спробували відтворити обличчя Ісуса підлітка. Фото з відкритих джерел

Робота Атіли Соареша над створенням обличчя Ісуса тривала близько чотирьох місяців. Дослідник застосував програмне забезпечення зі штучним інтелектом для антропометричних коригувань і вікової регресії, а також графічні редактори й ручну художню ретуш.

Дослідник пояснив, що основою у його роботі стала Туринська плащаниця, на якій, як вважається, залишилися відмітки обличчя Ісуса. Водночас Соареш наголошує, що іншим ключовим моментом було врахування етнічних і культурних особливостей Палестини двотисячолітньої давнини, а не створення "іконічного" образу.

Метою проєкту було отримати ймовірне обличчя Ісуса Христа, яке відповідало б історичній реальності регіону. У результаті зображення значно відрізняється від традиційних європейських канонів. У Соареша риси обличчя Ісуса ближчі до семітського типу населення того часу.

Зображення підлітка Ісуса Христа, створене Атілою Соарешем

Дослідження бразильського вченого викликало жваві дискусії у Бразилії та за її межами. Матеріал з’явився у журналі National Geographic і отримав схвальну оцінку Баррі Шворца, який є одним з найавторитетніших дослідників Туринської плащаниці.

Автор наголошує, що йдеться не про остаточний вигляд Христа, а робота відкриває нову перспективу в осмисленні історичного образу Ісуса.

