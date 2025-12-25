Ученые реконструировали лицо юного Иисуса Христа: что показало исследование

Бразильский исследователь специалист по истории, археологии и культурному наследию Атила Соареш да Коста Филью сделал научно-художественную реконструкцию, демонстрирующую, как мог выглядеть Иисус Христос в подростковом возрасте.

Ученые попытались воспроизвести лицо Иисуса подростка. Фото из открытых источников

Работа Ателы Соареша над созданием лица Иисуса длилась около четырех месяцев. Исследователь применил программное обеспечение с искусственным интеллектом для антропометрических корректировок и возрастной регрессии, а также графические редакторы и ручную ретушь.

Исследователь пояснил, что основой его работы стала Туринская плащаница, на которой, как считается, остались отметки лица Иисуса. В то же время Соареш подчеркивает, что другим ключевым моментом был учет этнических и культурных особенностей Палестины двухтысячелетней давности, а не создание "иконического" образа.

Целью проекта было получить вероятное лицо Иисуса Христа, которое отвечало бы исторической реальности региона. В результате изображение значительно отличается от традиционных европейских канонов. У Соареша черты лица Иисуса ближе к семитскому типу населения того времени.

Изображение подростка Иисуса Христа, созданное Атилой Соарешем

Исследование бразильского ученого вызвало оживленные дискуссии в Бразилии и за ее пределами. Материал появился в журнале National Geographic и получил одобрительную оценку Барри Шворца, являющегося одним из самых авторитетных исследователей Туринской плащаницы.

Автор отмечает, что речь идет не об окончательном виде Христа, а работа открывает новую перспективу в осмыслении исторического образа Иисуса.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что попытки Соареша показать лицо Иисуса не первые. Ранее другие исследователи провели разносторонний анализ в нескольких сферах и смогли воспроизвести лицо, которое мог иметь Иисус.

Также "Комментарии" писали, что ученые и богословы выяснили, что Иисус родился не 25 декабря.