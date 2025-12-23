Неочікувана правда про Різдво: Ісус народився не 25 грудня

Щороку 25 грудня мільйони християн у всьому світі відзначають Різдво, яке стало святом народження Ісуса Христа. Ця дата здається непорушною частиною традиції, однак вчені та богослови переконують, що вона має радше символічне, ніж історичне значення. Усе більше досліджень свідчать, що Ісус народився не лише не 25 грудня, але навіть не в перший рік нашої ери.

Чому Різдво святкують 25 грудня

Професор Мадридського університету Хав’єр Алонсо Лопес зауважує, що християн 1-2 століть питання точної дати народження Ісуса практично не хвилювало. Набагато важливішим для них було Воскресіння. За словами науковця, встановлення 25 грудня як дати Різдва стало результатом релігійної та політичної логіки Римської імперії.

У Стародавньому Римі з 17 по 23 грудня відзначали одне з найулюбленіших народних свят Сатурналії, яке присвячене богу Сатурну. Це були дні масових гулянь, обміну подарунками, прикрашання осель і символічної рівності, коли раби могли сидіти за столом разом із господарями. Коли християнство стало офіційною релігією імперії, повністю викорінити такі традиції було складно. Натомість їх поступово "перекрили" новим святом.

Важливу роль відіграло і зимове сонцестояння. Це момент, коли ніч зменшується, а день починає подовжуватися, символізуючи перемогу світла над темрявою. Цей природний цикл органічно вписався в християнську ідею Христа як "світла світу".

За словами Лопеса, у 350 році папа римський Юлій I запропонував відзначати народження Ісуса саме 25 грудня, а вже за кілька років папа римський Ліберій офіційно закріпив цей день у церковному календарі. Таким чином язичницькі дати були замінені християнськими без різкого зламу звичних ритуалів.

Коли народився Ісус

Багато вчених вважають, що Ісус міг народитися навесні. У Євангеліях згадується, що пастухи перебували зі стадами в полі. Ця сцена малоймовірна для холодного грудня. Історик Ігнасіо Л. Гьотц припускає, що народження могло статися наприкінці весни, після осіннього зачаття, коли в родини були ресурси для весільних свят.

Інші дослідники схиляються до осінньої дати народження Ісуса Христа спираючись на біблійні оповіді про Івана Хрестителя.

Не менш дискусійним залишається і рік народження Ісуса. Більшість істориків, спираючись на час правління Ірода Великого, визначають цей період між 6 та 4 роками до нашої ери. Оскільки Ірод помер у 4 році до н. е., біблійна історія про побиття немовлят вказує на те, що Христос народився незадовго до цієї події.

Паралельно існують астрономічні теорії. Наприклад Вифлеємську зірку пояснюють рідкісним зближенням таких планет, як Сатурн та Юпітер у 7 році до н. е. або Венери та Юпітера у 2 році до н. е. Врешті, остаточної відповіді немає. Імовірно, ми ніколи не дізнаємося точної дати народження Ісуса.

