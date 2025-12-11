Вчений NASA заявив, що відкрив Віфлеємську зірку

Напередодні Різдва дискусія про те, що ж насправді бачили волхви понад дві тисячі років тому, отримала новий розвиток. Вчений NASA, планетолог Марк Матні, стверджує, що має наукове пояснення феномену Вифлеємської зірки, яка століттями залишалася загадкою для астрономів, істориків і теологів.

Вифлеємська зірка могла бути кометою. Фото з відкритих джерел

Згідно з Євангелієм від Матвія, волхви вирушили до немовляти Ісуса, орієнтуючись на яскраву зірку, що "йшла" попереду них і врешті "зупинилася" над місцем його народження 25 грудня. Довгий час вважалося, що це міф або недосліджене небесне явище. Вчений Марк Матні запропонував нову інтерпретацію, опубліковану в журналі Британської астрономічної асоціації. За його словами, Вифлеємською зіркою могла бути комета.

Вчений проаналізував давні китайські записи, у яких згадується об’єкт, що був видимим понад 70 днів у 5 році до нашої ери. Саме цей період багато істориків пов'язують з народженням Ісуса. За розрахунками Матні, ця комета могла наблизитися до Землі настільки близько, що її було видно навіть удень, а її яскравість і траєкторія повністю відповідали описам в Євангелії.

Якщо подорожні рухалися на південь до Віфлеєму, комета могла створювати враження, ніби її світло "веде" їх.

"Це перший ідентифікований астрономічний кандидат на роль Зірки, видимий рух якої можна було б відобразити в Євангелії від Матвія, де Зірка "йшла попереду" волхвів у їхній подорожі до Віфлеєму, доки не "зупинилась" над місцем, де перебував Ісус", – написав Матні у своєму дослідженні.

Втім, не всі науковці поділяють його оптимізм. Німецький астрофізик Ральф Нойхаузер наголошує, що давні китайські літописи можуть бути неповними або неточними, а спроб пояснити Вифлеємську зірку існувало вже понад 400.

