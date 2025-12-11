Ученый NASA заявил, что открыл Вифлеемскую звезду

В канун Рождества дискуссия о том, что же на самом деле видели волхвы более двух тысяч лет назад, получила новое развитие. Ученый NASA, планетолог Марк Матни, утверждает, что имеет научное объяснение феномена Вифлеемской звезды, веками остававшейся загадкой для астрономов, историков и теологов.

Вифлеемская звезда могла быть кометой. Фото из открытых источников

Согласно Евангелию от Матфея, волхвы отправились к младенцу Иисусу, ориентируясь на яркую звезду, которая "шла" впереди них и наконец "остановилась" над местом его рождения 25 декабря. Долгое время считалось, что это миф или неисследованное явление. Ученый Марк Матни предложил новую интерпретацию, опубликованную в журнале Британской астрономической ассоциации. По его словам, Вифлеемской звездой могла быть комета.

Ученый проанализировал древние китайские записи, в которых упоминается объект, видимый более 70 дней в 5 году до нашей эры. Именно в этот период многие историки связывают с рождением Иисуса. По расчетам Матни, эта комета могла приблизиться к Земле настолько близко, что она была видна даже днем, а ее яркость и траектория полностью соответствовали описаниям в Евангелии.

Если путники двигались к югу к Вифлеему, комета могла создавать впечатление, будто ее свет "уводит" их.

"Это первый идентифицированный астрономический кандидат на роль Звезды, видимое движение которой можно было бы отразить в Евангелии от Матфея, где Звезда "шла впереди" волхвов в их путешествии в Вифлеем, пока не "остановилась" над местом, где находился Иисус", — написал Матни в своей работе.

Впрочем, не все ученые разделяют его оптимизм. Немецкий астрофизик Ральф Нойхаузер отмечает, что древние китайские летописи могут быть неполными или неточные, а попыток объяснить Вифлеемскую звезду существовало уже более 400.

