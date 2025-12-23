Неожиданная правда о Рождестве: Иисус родился не 25 декабря

Ежегодно 25 декабря миллионы христиан во всем мире отмечают Рождество, ставшее праздником рождения Иисуса Христа. Эта дата кажется незыблемой частью традиции, однако ученые и богословы убеждают, что она имеет скорее символическое, чем историческое значение. Все больше исследований свидетельствуют о том, что Иисус родился не только не 25 декабря, но даже не в первый год нашей эры.

Когда родился Иисус Христос. Фото из открытых источников

Почему Рождество празднуют 25 декабря

Профессор Мадридского университета Хавьер Алонсо Лопес отмечает, что христиан 1-2 веков вопрос точной даты рождения Иисуса практически не волновал. Гораздо важнее для них было Воскресение. По словам ученого, установление 25 декабря как даты Рождества стало результатом религиозной и политической логики Римской империи.

В Древнем Риме с 17 по 23 декабря отмечали один из самых любимых народных праздников Сатурналии, посвященный богу Сатурну. Это были дни массовых гуляний, обмена подарками, украшения домов и символического равенства, когда рабы могли сидеть за столом вместе с хозяевами. Когда христианство стало официальной религией империи, полностью искоренить подобные традиции было сложно. Вместо них их постепенно "перекрыли" новым праздником.

Важную роль сыграло и зимнее солнцестояние. Это момент, когда ночь уменьшается, а день начинает удлиняться, символизируя победу света над тьмой. Этот естественный цикл органично вписался в христианскую идею Христа как "света мира".

По словам Лопеса, в 350 году папа римский Юлий I предложил отмечать рождение Иисуса именно 25 декабря, а уже через несколько лет папа римский Либерий официально закрепил этот день в церковном календаре. Таким образом, языческие даты были заменены христианскими без резкого излома привычных ритуалов.

Когда родился Иисус

Многие ученые полагают, что Иисус мог родиться весной. В Евангелиях упоминается, что пастухи находились со стадами в поле. Эта сцена маловероятна для холодного декабря. Историк Игнасио Л. Гетц предполагает, что рождение могло произойти в конце весны после осеннего зачатия, когда у семьи были ресурсы для свадебных праздников.

Другие исследователи склоняются к осенней дате рождения Иисуса Христа, опираясь на библейские рассказы об Иоанне Крестителе.

Не менее дискуссионным остается и год рождения Иисуса. Большинство историков, опираясь на время правления Ирода Великого, определяют этот период между 6 и 4 годами до нашей эры. Поскольку Ирод умер в 4 году до н. э., библейская история об избиении младенцев указывает на то, что Христос родился незадолго до этого события.

Параллельно есть астрономические теории. Например, Вифлеемскую звезду объясняют редким сближением таких планет, как Сатурн и Юпитер в 7 году до н. э. или Венеры и Юпитера во 2 году до н. э. Но, окончательного ответа нет. Вероятно, мы никогда не узнаем точной даты рождения Иисуса.

