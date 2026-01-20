Вчені пояснили, чому дикі гуси перевертаються і літають догори ногами

Якщо ви мешкаєте біля водойм і спостерігаєте за дикими гусями, то могли помітити дивну сцену, коли окремі птахи раптово перевертаються в польоті й летять догори лапами. На перший погляд це здається помилкою або наслідком сильного вітру, однак науковці переконують, що така поведінка має цілком раціональне пояснення.

Дикі гуси літають догори ногами. Фото: ALBANPIX

Про феномен заговорили після того, як фотограф Вінсент Корнеліссен зафіксував темно-сіро-коричневу гуску, що летіла перевернутою догори ногами поблизу Арнема в Нідерландах. Знімок швидко став вірусним у соцмережах і викликав жваву дискусію серед орнітологів. Сам фотограф зізнається, що був шокований побаченим і ніколи раніше не спостерігав нічого подібного, попри регулярні виїзди на зйомки.

Дикі гуси літають догори ногами. Фото: Vincent Cornelissen

Експерти висунули кілька версій. Найпоширеніша з них пов’язана з аеродинамікою. Цей маневр має назву whiffing, тобто це таке перевертання в повітрі, яке допомагає птахові різко зменшити швидкість перед посадкою. Професор Стамбульського університету пояснює, що під час такого руху змінюється кут атаки крил, виникає додаткова притискна сила, що уповільнює політ без різких рухів.

Дикі гуси літають догори ногами. Фото: Vincent Cornelissen

Існує й альтернативне тлумачення. Деякі фахівці вважають, що перевернутий політ може бути формою демонстративної поведінки та своєрідним "хизуванням" перед іншими гусями. У дикій природі такі сигнали часто використовують для соціальної взаємодії або утвердження статусу в зграї.

