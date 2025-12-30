Не камери і не собаки: у бразильських тюрмах за в’язнями стежать гуси — і це ламає всі стереотипи

В одному з регіонів Бразилії застосували настільки незвичну систему охорони, що вона більше схожа на анекдот, ніж на реальну практику. У кількох тюрмах долини річки Параїба (штат Сан-Паулу) за безпекою ув’язнених стежать… гуси. Про це пише "Кореспондент".

Живі «сигналізації»: як гуси замінили охорону в бразильських тюрмах

Як повідомляє місцева адміністрація, цих пернатих "охоронців" використовують щонайменше у чотирьох виправних закладах. Замість патрулювання зі зброєю гуси вільно розгулюють уздовж тюремних стін і миттєво реагують на будь-який рух — гучним, різким та безперервним гоготом.

За словами керівництва установ, з моменту впровадження такої системи охорони не було зафіксовано жодної втечі. Гуси здіймають шум щоразу, коли хтось наближається до периметра, привертаючи увагу охорони значно швидше, ніж це зробили б камери або датчики руху.

Директор тюрми Tremembé Ідальчіо Перейра Кампос зізнається: ідея виникла з особистого дитячого досвіду. Він пригадав, як у дитинстві дикі гуси на сусідній фермі миттєво реагували на будь-якого чужинця, переслідуючи його з агресивним гоготом.

"Я подумав, що гуси можуть бути ідеальними охоронцями. І вони виправдали очікування на всі сто відсотків", — зазначив Кампос.

Експерти наголошують, що така система не замінює повністю традиційну охорону, але стала ефективним і дешевим доповненням. Крім того, гуси не потребують складного обслуговування й працюють цілодобово без вихідних.

