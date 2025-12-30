Не камеры и не собаки: в бразильских тюрьмах за заключенными следят гуси – и это ломает все стереотипы

В одном из регионов Бразилии применили столь необычную систему охраны, что она больше похожа на анекдот, чем на реальную практику. В нескольких тюрьмах долины реки Параиба (штат Сан-Паулу) за безопасностью заключенных следят… гуси. Об этом пишет "Корреспондент".

Живые «сигнализации»: как гуси заменили охрану в бразильских тюрьмах

Как сообщает местная администрация, эти пернатые "охранники" используют по меньшей мере в четырех исправительных учреждениях. Вместо патрулирования с оружием гуси свободно разгуливают вдоль тюремных стен и мгновенно реагируют на любое движение – громким, резким и непрерывным гоготом.

По словам руководства учреждений, с момента внедрения такой системы охраны не было зафиксировано ни одного бегства. Гуси поднимают шум каждый раз, когда кто-то приближается к периметру, привлекая внимание охраны гораздо быстрее, чем это сделали камеры или датчики движения.

Директор тюрьмы Tremembé Идальчо Перейра Кампос признается: идея возникла из личного детского опыта. Он вспомнил, как в детстве дикие гуси на соседней ферме мгновенно реагировали на любого чужака, преследуя его с агрессивным гоготом.

"Я подумал, что гуси могут быть идеальными телохранителями. И они оправдали ожидания полностью", — отметил Кампос.

Эксперты отмечают, что такая система не заменяет полностью традиционную охрану, но стала эффективным и дешевым дополнением. Кроме того, гуси не нуждаются в сложном обслуживании и работают круглосуточно без выходных.

