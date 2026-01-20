Ученые объяснили, почему дикие гуси переворачиваются и летают вверх ногами

Если вы живете у водоемов и наблюдаете за дикими гусями, то могли заметить странную сцену, когда отдельные птицы внезапно переворачиваются в полете и летят вверх лапами. На первый взгляд это кажется ошибкой или следствием сильного ветра, однако ученые утверждают, что такое поведение имеет вполне рациональное объяснение.

Дикие гуси летают вверх ногами. Фото: ALBANPIX

О феномене заговорили после того, как фотограф Винсент Корнелиссен зафиксировал темно-серо-коричневый гуся, который летел перевернутый вверх ногами вблизи Арнема в Нидерландах. Снимок быстро стал вирусным в соцсетях и вызвал оживленную дискуссию среди орнитологов. Сам фотограф признается, что был шокирован увиденным и никогда раньше не наблюдал ничего подобного, невзирая на регулярные выезды на съемки.

Дикие гуси летают вверх ногами. Фото: Vincent Cornelissen

Эксперты выдвинули несколько версий. Самая распространенная из них связана с аэродинамикой. Этот маневр называется whiffing, то есть это такое переворачивание в воздухе, которое помогает птице резко снизить скорость перед посадкой. Профессор Стамбульского университета объясняет, что при таком движении изменяется угол атаки крыльев, возникает дополнительная прижимная сила, замедляющая полет без резких движений.

Дикие гуси летают вверх ногами. Фото: Vincent Cornelissen

Существует и альтернативное толкование. Некоторые специалисты считают, что перевернутый полет может являться формой демонстративного поведения и своеобразным "хващением" перед другими гусями. В дикой природе такие сигналы часто используются для социального взаимодействия или утверждения статуса в стае.

