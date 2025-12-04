Вчені показали справжнє обличчя святого Миколая: як виглядав святий (ФОТО)

Бразильські дослідники представили цифрову реконструкцію обличчя святого Миколая, який є одним з найшанованіших постатей у християнстві. Завдяки технології 3D-моделювання, вчені вперше за десятиліття відтворили реальні риси єпископа Мирлікійського, тобто людини, яка стала святим Миколаєм та жила у 3-4 столітті.

Вчені зробили реконструкція обличчя святого Миколая. Фото з відкритих джерел

Дослідження, яке відтворило обличчя святого Миколая було опубліковане у журналі OrtogOnLineMag. Команда під керівництвом Жоао Мораеса застосувала архівні дані про череп святого Миколая, які були зібрані в 1950-х роках. Потім науковці використали сучасні анатомічні методики, зокрема судово-медичну реконструкцію обличчя, що дозволило побудувати максимально точну тривимірну модель.

У результаті вчені створили два варіанти реконструкції обличчя святого Миколая. Перший нейтральний у відтінках сірого, який відображає лише анатомічні особливості. Друга версія була художня, яка наближена до традиційних іконописних образів святого Миколая з бородою, волоссям та одягом.

За словами Мораеса, святий Миколай мав "широке, міцне обличчя" та "виразне підборіддя". Ці риси частково збігаються з тим образом, який сформувався у колективній культурі щодо добродушного та кремезного чоловіка.

Реконструкція обличчя святого Миколая

Реконструкція обличчя святого Миколая

Вчені відтворили обличчя святого Миколая

Реконструкція також дала змогу дізнатися більше про спосіб життя святого. Дослідники встановили, що він харчувався переважно рослинною їжею, вів аскетичне життя та страждав на хронічний артрит хребта й тазу. Науковці вважають, що товсті кістки черепа могли спричиняти регулярні головні болі.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що вчені показали справжній вигляд обличчя Ісуса.

Також "Коментарі" писали, що археологи знайшли перше місце поховання Святого Миколая.