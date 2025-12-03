Археологи знайшли перше місце поховання Святого Миколая

У 2022 році археологи в Туреччині оголосили, що виявили місце першого поховання християнського єпископа Святого Миколая, який також став прототипом сучасного Санта-Клауса. Його саркофаг знайшли під час дослідження давньої церкви в Демре, де Миколай служив у 3-4 століттях. За переказами, саме там він був і похований.

Археологи знайшли місце поховання Святого Миколая. Фото з відкритих джерел

Двометровий вапняковий саркофаг, розташований на глибині двох метрів, знайшли в прибудові храму Святого Миколая. Дослідженням керувала доцентка Ебру Фатма Фіндік у межах проєкту "Спадщина для майбутнього". За її словами, знахідка підтверджує історичні твердження про те, що саме тут знаходилася справжня гробниця святого.

Попри те, що поховання справді розташовувалося в Туреччині, останки Святого Миколая зараз зберігаються в Італії. У 1087 році, на тлі ослаблення православної Візантії та релігійних протиріч, італійські моряки-католики з Барі викрали кістки святого та переправили їх до свого міста. Там вони й досі перебувають у Базиліці Сан-Нікола. Турецькі археологи припускають, що частина реліквій або сліди первинного поховання все ще можуть бути під затопленими залишками давнього храму.

Церква Святого Миколая у Туреччині. Фото: Сінан Шахін, CC BY 3.0

Саркофаг у церкві Святого Миколая, де до 1087 року зберігалися останки Святого Миколая. Фото: Sjoehes, CC BY-SA 3.0

Святий Миколай – це ранньохристиянський єпископ народжений близько 260 року нашої ери в місті Міра на території сучасної Туреччини. Святого Миколая обожнювали за вчинки милосердя, зокрема, за таємне надання грошей бідним, що породило численні легенди про чудеса.

Сьогодні Святий Миколай є одним із найбільш шанованих святих, а також покровитель дітей, моряків, торговців, лучників і злодіїв, що розкаялися. Саме його відома щедрість закріпила за ним образ бородатого дарувальника. В Україні Святого Миколая вшановують 6 грудня.

