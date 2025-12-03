logo_ukra

BTC/USD

93627

ETH/USD

3060.18

USD/UAH

42.33

EUR/UAH

49.18

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Наука та освіта Археологи знайшли перше місце поховання Святого Миколая
commentss НОВИНИ Всі новини

Археологи знайшли перше місце поховання Святого Миколая

Археологи в Туреччині виявили справжнє місце першого поховання Святого Миколая.

3 грудня 2025, 07:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

У 2022 році археологи в Туреччині оголосили, що виявили місце першого поховання християнського єпископа Святого Миколая, який також став прототипом сучасного Санта-Клауса. Його саркофаг знайшли під час дослідження давньої церкви в Демре, де Миколай служив у 3-4 століттях. За переказами, саме там він був і похований.

Археологи знайшли перше місце поховання Святого Миколая

Археологи знайшли місце поховання Святого Миколая. Фото з відкритих джерел

Двометровий вапняковий саркофаг, розташований на глибині двох метрів, знайшли в прибудові храму Святого Миколая. Дослідженням керувала доцентка Ебру Фатма Фіндік у межах проєкту "Спадщина для майбутнього". За її словами, знахідка підтверджує історичні твердження про те, що саме тут знаходилася справжня гробниця святого.

Попри те, що поховання справді розташовувалося в Туреччині, останки Святого Миколая зараз зберігаються в Італії. У 1087 році, на тлі ослаблення православної Візантії та релігійних протиріч, італійські моряки-католики з Барі викрали кістки святого та переправили їх до свого міста. Там вони й досі перебувають у Базиліці Сан-Нікола. Турецькі археологи припускають, що частина реліквій або сліди первинного поховання все ще можуть бути під затопленими залишками давнього храму.

Археологи знайшли перше місце поховання Святого Миколая - фото 2

Церква Святого Миколая у Туреччині. Фото: Сінан Шахін, CC BY 3.0

Археологи знайшли перше місце поховання Святого Миколая - фото 2

Саркофаг у церкві Святого Миколая, де до 1087 року зберігалися останки Святого Миколая. Фото: Sjoehes, CC BY-SA 3.0

Святий Миколай – це ранньохристиянський єпископ народжений близько 260 року нашої ери в місті Міра на території сучасної Туреччини. Святого Миколая обожнювали за вчинки милосердя, зокрема, за таємне надання грошей бідним, що породило численні легенди про чудеса.

Сьогодні Святий Миколай є одним із найбільш шанованих святих, а також покровитель дітей, моряків, торговців, лучників і злодіїв, що розкаялися. Саме його відома щедрість закріпила за ним образ бородатого дарувальника. В Україні Святого Миколая вшановують 6 грудня.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про 5 заборон на День святого Миколая.

Також "Коментарі" писали про те, хто приносить подарунки українським дітям — Святий Миколай чи Дід Мороз.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини