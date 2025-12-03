logo

BTC/USD

93627

ETH/USD

3060.18

USD/UAH

42.33

EUR/UAH

49.18

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Наука и образование Археологи нашли первое место захоронения Святого Николая
commentss НОВОСТИ Все новости

Археологи нашли первое место захоронения Святого Николая

Археологи в Турции обнаружили настоящее место первого захоронения Святого Николая.

3 декабря 2025, 07:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

В 2022 году археологи в Турции объявили, что обнаружили место первого захоронения христианского епископа Святого Николая, также ставшего прототипом современного Санта-Клауса. Его саркофаг был найден при исследовании древней церкви в Демре, где Николай служил в 3-4 веках. По преданию, именно там он был и похоронен.

Археологи нашли первое место захоронения Святого Николая

Археологи нашли место захоронения Святого Николая. Фото из открытых источников

Двухметровый известняковый саркофаг, расположенный на глубине двух метров, был найден в пристройке храма Святого Николая. Исследованием руководила доцент Эбру Фатма Финдик в рамках проекта "Наследие для будущего". По ее словам, находка подтверждает исторические утверждения о том, что здесь находилась настоящая гробница святого.

Несмотря на то, что захоронение действительно размещалось в Турции, останки Святого Николая сейчас хранятся в Италии. В 1087 году, на фоне ослабления православной Византии и религиозных противоречий, итальянские моряки-католики из Бари похитили кости святого и переправили их в свой город. Там они до сих пор находятся в Базилике Сан-Никола. Турецкие археологи предполагают, что часть реликвий или следы первоначального захоронения все еще могут оказаться под затопленными остатками древнего храма.

Археологи нашли первое место захоронения Святого Николая - фото 2

Церковь Святого Николая в Турции. Фото: Синан Шахин, CC BY 3.0

Археологи нашли первое место захоронения Святого Николая - фото 2

Саркофаг в церкви Святого Николая, где до 1087 хранились останки Святого Николая. Фото: Sjoehes, CC BY-SA 3.0

Святой Николай – это раннехристианский епископ, рожденный около 260 года нашей эры в городе Мира на территории современной Турции. Святого Николая обожали за поступки милосердия, в частности, за тайное предоставление денег бедным, что породило многочисленные легенды о чудесах.

Сегодня Святой Николай является одним из самых почитаемых святых, а также покровитель детей, моряков, торговцев, лучников и раскаявшихся воров. Именно его известная щедрость закрепила за ним образ бородатого дарителя. В Украине Святого Николая чествуют 6 декабря.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о 5 запретах на День святого Николая.

Также "Комментарии" писали о том, кто приносит подарки украинским детям – Святой Николай или Дед Мороз.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости