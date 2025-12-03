Археологи нашли первое место захоронения Святого Николая

В 2022 году археологи в Турции объявили, что обнаружили место первого захоронения христианского епископа Святого Николая, также ставшего прототипом современного Санта-Клауса. Его саркофаг был найден при исследовании древней церкви в Демре, где Николай служил в 3-4 веках. По преданию, именно там он был и похоронен.

Археологи нашли место захоронения Святого Николая. Фото из открытых источников

Двухметровый известняковый саркофаг, расположенный на глубине двух метров, был найден в пристройке храма Святого Николая. Исследованием руководила доцент Эбру Фатма Финдик в рамках проекта "Наследие для будущего". По ее словам, находка подтверждает исторические утверждения о том, что здесь находилась настоящая гробница святого.

Несмотря на то, что захоронение действительно размещалось в Турции, останки Святого Николая сейчас хранятся в Италии. В 1087 году, на фоне ослабления православной Византии и религиозных противоречий, итальянские моряки-католики из Бари похитили кости святого и переправили их в свой город. Там они до сих пор находятся в Базилике Сан-Никола. Турецкие археологи предполагают, что часть реликвий или следы первоначального захоронения все еще могут оказаться под затопленными остатками древнего храма.

Церковь Святого Николая в Турции. Фото: Синан Шахин, CC BY 3.0

Саркофаг в церкви Святого Николая, где до 1087 хранились останки Святого Николая. Фото: Sjoehes, CC BY-SA 3.0

Святой Николай – это раннехристианский епископ, рожденный около 260 года нашей эры в городе Мира на территории современной Турции. Святого Николая обожали за поступки милосердия, в частности, за тайное предоставление денег бедным, что породило многочисленные легенды о чудесах.

Сегодня Святой Николай является одним из самых почитаемых святых, а также покровитель детей, моряков, торговцев, лучников и раскаявшихся воров. Именно его известная щедрость закрепила за ним образ бородатого дарителя. В Украине Святого Николая чествуют 6 декабря.

