logo

BTC/USD

93361

ETH/USD

3190.95

USD/UAH

42.2

EUR/UAH

49.23

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Наука и образование Ученые показали настоящее лицо святого Николая: как выглядел святой (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Ученые показали настоящее лицо святого Николая: как выглядел святой (ФОТО)

Бразильские ученые с помощью 3D-моделирования воспроизвели лицо святого Николая.

4 декабря 2025, 07:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Бразильские исследователи представили цифровую реконструкцию лица святого Николая, который является одним из самых почитаемых фигур в христианстве. Благодаря технологии 3D-моделирования, ученые впервые за десятилетие воспроизвели реальные черты епископа Мирликийского, то есть человека, который стал святым Николаем и жил в 3-4 веке.

Ученые показали настоящее лицо святого Николая: как выглядел святой (ФОТО)

Ученые сделали реконструкцию лица святого Николая. Фото из открытых источников

Исследование, которое воспроизвело лицо святого Николая, было опубликовано в журнале OrtogOnLineMag. Команда под руководством Жоао Мораэса применила архивные данные о черепе святого Николая, собранные в 1950-х годах. Затем ученые использовали современные анатомические методики, в частности, судебно-медицинскую реконструкцию лица, что позволило построить максимально точную трехмерную модель.

В результате ученые создали два варианта реконструкции лица святого Николая. Первый нейтрален в оттенках серого, отражающего лишь анатомические особенности. Вторая версия была художественная, приближенная к традиционным иконописным образам святого Николая с бородой, волосами и одеждой.

По словам Мораэса, святой Николай имел "широкое, крепкое лицо" и "выразительный подбородок". Эти черты частично совпадают с тем образом, который сформировался в коллективной культуре относительно добродушного и крепкого мужчины.

Ученые показали настоящее лицо святого Николая: как выглядел святой (ФОТО) - фото 2

Реконструкция лица святого Николая

Ученые показали настоящее лицо святого Николая: как выглядел святой (ФОТО) - фото 2

Реконструкция лица святого Николая

Ученые показали настоящее лицо святого Николая: как выглядел святой (ФОТО) - фото 2

Ученые воспроизвели лицо святого Николая

Реконструкция также позволила узнать больше об образе жизни святого. Исследователи установили, что он питался преимущественно растительной пищей, вел аскетическую жизнь и страдал хроническим артритом позвоночника и таза. Ученые считают, что толстые кости черепа могли вызывать регулярные головные боли.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые показали настоящий облик лица Иисуса.

Также "Комментарии" писали, что археологи нашли первое место захоронения Святого Николая.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ortogonline.com/doc/pt_br/OrtogOnLineMag/11/Nicholas.html
Теги:

Новости

Все новости