Ученые показали настоящее лицо святого Николая: как выглядел святой (ФОТО)

Бразильские исследователи представили цифровую реконструкцию лица святого Николая, который является одним из самых почитаемых фигур в христианстве. Благодаря технологии 3D-моделирования, ученые впервые за десятилетие воспроизвели реальные черты епископа Мирликийского, то есть человека, который стал святым Николаем и жил в 3-4 веке.

Ученые сделали реконструкцию лица святого Николая. Фото из открытых источников

Исследование, которое воспроизвело лицо святого Николая, было опубликовано в журнале OrtogOnLineMag. Команда под руководством Жоао Мораэса применила архивные данные о черепе святого Николая, собранные в 1950-х годах. Затем ученые использовали современные анатомические методики, в частности, судебно-медицинскую реконструкцию лица, что позволило построить максимально точную трехмерную модель.

В результате ученые создали два варианта реконструкции лица святого Николая. Первый нейтрален в оттенках серого, отражающего лишь анатомические особенности. Вторая версия была художественная, приближенная к традиционным иконописным образам святого Николая с бородой, волосами и одеждой.

По словам Мораэса, святой Николай имел "широкое, крепкое лицо" и "выразительный подбородок". Эти черты частично совпадают с тем образом, который сформировался в коллективной культуре относительно добродушного и крепкого мужчины.

Реконструкция лица святого Николая

Реконструкция также позволила узнать больше об образе жизни святого. Исследователи установили, что он питался преимущественно растительной пищей, вел аскетическую жизнь и страдал хроническим артритом позвоночника и таза. Ученые считают, что толстые кости черепа могли вызывать регулярные головные боли.

