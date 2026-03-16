Вчені нарешті з’ясували, де у морських зірок знаходиться голова

Морські зірки довгий час залишалися однією з найбільших анатомічних загадок у морській біології. На відміну від більшості тварин, у них складно визначити, де знаходиться голова, а де тулуб чи хвіст. Дослідження, опубліковане в журналі Nature, пропонує несподівану відповідь — морські зірки фактично можуть складатися майже повністю з "голови".

Де знаходиться голова у морських зірок. Фото: Unsplash

Більшість тварин має двосторонню симетрію, коли їхнє тіло можна умовно розділити на дві дзеркальні половини від голови до хвоста. Однак морські зірки належать до групи голкошкірих і мають радіальну симетрію, найчастіше п’ятипроменеву. Саме через цю незвичну будову вчені десятиліттями не могли зрозуміти, де в цих істот розташована голова.

Вчені зі Стенфордського університету та Каліфорнійського університету в Берклі використали сучасні методи генетичного аналізу та тривимірної візуалізації, щоб створити детальну карту активності генів у тілі морської зірки.

Науковці застосували метод просторової транскриптоміки. Ця технологія дозволяє визначити, які саме гени активні в різних частинах тіла. Результати показали, що гени, які у більшості тварин відповідають за формування голови та мозку, активні в центральній частині морської зірки та вздовж її "рук".

За словами одного з авторів роботи біолога Лоран Формері, це означає, що організм морської зірки еволюційно сформувався зовсім інакше, ніж у більшості інших видів.

"Ці результати свідчать про те, що голкошкірі, і зокрема морські зірки, мають найвражаючий приклад розділення областей голови та тіла, який нам відомий. Це так, ніби морська зірка повністю втратила своє тіло, і її найкраще описати як голову, що повзе по морському дну", — сказав Формері.

Інший дослідник Джефф Томпсон зазначає, що гени, які зазвичай відповідають за формування тулуба у тварин, у морських зірок майже не проявляються. Це може свідчити про те, що в процесі еволюції ці істоти втратили більшу частину "тіла", зберігши лише структури, пов’язані з головою.

