logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.45

EUR/UAH

50.46

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Наука та освіта Вчені зруйнували великий міф про нащадків Чингісхана
commentss НОВИНИ Всі новини

Вчені зруйнували великий міф про нащадків Чингісхана

Генетики переглянули гіпотезу про масове походження сучасних людей від Чингісхана.

4 березня 2026, 07:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Ідея про те, що кожен двохсотий чоловік у світі є нащадком Чингісхан, роками кочувала з наукових публікацій у популярні блоги. Однак нове геномне дослідження ставить під сумнів ці оцінки і суттєво зменшує ймовірну кількість спадкоємців монгольського завойовника.

Вчені зруйнували великий міф про нащадків Чингісхана

Чингісхан. Фото з відкритих джерел

Через те що місце поховання Чингісхана та його найближчих родичів невідоме, команда вчених під керівництвом антрополога Айкена Аскапулі з Університету Вісконсин-Медісон проаналізувала ДНК чоловічих решток з мавзолеїв у регіоні Улитау. Їх пов’язують з елітою Золотої Орди та родичами старшого сина Чингісхана Джучі. Таким чином, це найближчі генетичні зв’язки монгольського хана, які наразі можуть вивчати вчені.

Дослідники вивчили Y-хромосому, яка передається від батька до сина. Два скелети, датовані 13-14 століттями, мали спільну батьківську лінію, яку також виявили в особи 18 століття. Усі вони належать до гаплогрупи C3*.

Дослідження 2003 року в журналі American Journal of Human Genetics припустило, що носії C3* є родичами монголького завойовника, а саму структуру назвали "гаплотипом Чингісхана". На це вказувала поширеність цієї гаплогрупи у Монголії та те, що її мали близько 0,5% чоловіків світу, або приблизно один із 200 людей, який почали вважати можливими нащадками Чингісхана.

Однак новий аналіз показав, що C3* — це велике генеалогічне дерево з багатьма окремими гілками. А лінія, знайдена в еліти Золотої Орди, є значно рідкіснішою серед сучасних популяцій. Таким чином реальна кількість нащадків Чингісхана є набагато меншою, ніж припускали раніше дослідники.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що вчені відтворили обличчя Ярослава Мудрого.

Також "Коментарі" писали, що вчені знайшли справжню причину, чому у людей більше немає хвостів.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.livescience.com/archaeology/far-fewer-people-are-related-to-genghis-khan-than-previously-assumed-new-genomic-study-suggests
Теги:

Новини

Всі новини