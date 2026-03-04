Ученые разрушили великий миф о потомках Чингисхана

Идея о том, что каждый двухсотый человек в мире является потомком Чингисхан, годами кочевала из научных публикаций в популярные блоги. Однако новое геномное исследование подвергает сомнению эти оценки и существенно уменьшает вероятное количество наследников монгольского завоевателя.

Чингисхан. Фото из открытых источников

Поскольку место захоронения Чингисхана и его ближайших родственников неизвестно, команда ученых под руководством антрополога Айкена Аскапули из Университета Висконсин-Мэдисон проанализировала ДНК мужских остатков из мавзолеев в регионе Улитау. Их связывают с элитой Золотой Орды и родственниками старшего сына Чингисхана Джучи. Таким образом, это ближайшие генетические связи монгольского хана, которые могут изучать ученые.

Исследователи изучили Y-хромосому, передаваемую от отца к сыну. Два скелета, датируемые 13-14 веками, имели общую родительскую линию, которую также обнаружили у человека 18 века. Все они относятся к гаплогруппе C3*.

Исследование 2003 года в журнале American Journal of Human Genetics предположило, что носители C3* являются родственниками монгольского завоевателя, а саму структуру назвали "гаплотипом Чингисхана". На это указывала на распространенность этой гаплогруппы в Монголии и то, что ее имели около 0,5% мужчин мира, или примерно один из 200 человек, которых начали считать возможными потомками Чингисхана.

Однако новый анализ показал, что C3* – это большое генеалогическое дерево со многими отдельными ветвями. А линия, найденная у элиты Золотой Орды, значительно реже встречается среди современных популяций. Таким образом реальное количество потомков Чингисхана гораздо меньше, чем предполагали ранее исследователи.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые воспроизвели лицо Ярослава Мудрого.

Также "Комментарии" писали, что ученые нашли настоящую причину, почему у людей больше нет хвостов.