Ученые наконец-то выяснили, где у морских звезд находится голова

Морские звезды долгое время оставались одной из самых больших анатомических загадок в морской биологии. В отличие от большинства животных, у них сложно определить, где находится голова, а где туловище или хвост. Исследование, опубликованное в журнале Nature, предлагает неожиданный ответ – морские звезды фактически могут состоять почти полностью из "головы".

Где находится голова у морских звезд.

Большинство животных имеют двухстороннюю симметрию, когда их тело можно условно разделить на две зеркальные половины от головы до хвоста. Однако морские звезды принадлежат к группе иглокожих и имеют радиальную симметрию, чаще всего пятилучевую. Именно из-за этого необычного строения ученые десятилетиями не могли понять, где у этих существ расположена голова.

Ученые из Университета Стэнфорда и Калифорнийского университета в Беркли использовали современные методы генетического анализа и трехмерной визуализации, чтобы создать детальную карту активности генов в теле морской звезды.

Ученые применили метод пространственной транскриптомики. Эта технология позволяет определить, какие именно гены активны в разных частях тела. Результаты показали, что гены, у большинства животных отвечающие за формирование головы и мозга, активны в центральной части морской звезды и вдоль ее "рук".

По словам одного из авторов работы биолога Лорана Формери, это означает, что организм морской звезды эволюционно сформировался совсем иначе, чем у большинства других видов.

"Эти результаты свидетельствуют о том, что иглокожие, и в частности морские звезды, имеют самый впечатляющий пример разделения областей головы и тела, который нам известен. Это так, будто морская звезда полностью потеряла свое тело, и ее лучше всего описать как ползущую по морскому дну голову", — сказал Формери.

Другой исследователь Джефф Томпсон отмечает, что гены, обычно отвечающие за формирование туловища у животных, у морских звезд почти не проявляются. Это может свидетельствовать о том, что в процессе эволюции эти существа лишились большей части "тела", сохранив лишь структуры, связанные с головой.

