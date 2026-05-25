У Польщі під час будівництва дороги знайшли істоту з синьою кров’ю

У Польщі під час будівництва автомагістралі археологи випадково натрапили на одну з найзагадковіших істот давнього світу. Нею виявився викопний мечохвост з синьою кров’ю, який жив приблизно 250 мільйонів років тому. Новий вид отримав назву Polonolimulus zaleziankensis, а його опис викликав зацікавлення серед науковців у всьому світі.

Мечохвост. Фото ілюстративне: East News

Незвичайну знахідку мечохвоста зробили у Свентокшиських горах на півдні Польщі під час будівництва швидкісної траси S7. Після цього один із кам’яних блоків із відбитком істоти роками лежав на складі біологічного факультету Варшавського університету, поки ним не зацікавилися дослідники.

Нові аналізи показали, що нещодавно відкритий мечохвіст мав видовжені щокові шипи та незвичні пропорції тіла, що робить його однією з найекстремальніших форм серед давніх представників цієї групи. Вид належить до вимерлого сімейства Austrolimulidae.

Дослідники з’ясували, що нове відкриття руйнує популярне уявлення про мечохвостів як про майже незмінних істот. Аналіз показує, що в ранньому тріасі вони мали значно більшу різноманітність форм і були поширені на величезних територіях давньої Пангеї, від сучасної Польщі до Австралії та Північної Америки.

Попри моторошний вигляд, мечохвости відомі насамперед своєю унікальною кров’ю синього кольору. На відміну від людей, кисень у їхньому організмі переносить не гемоглобін, а гемоціанін — це сполука на основі міді. Саме через це їх кров набуває синього відтінку. Сучасні мечохвости й досі живуть біля узбережжя Північної Америки та Азії й вважаються "живими викопними. Їхню кров використовують у медицині та космічній галузі для перевірки стерильності обладнання та матеріалів.

