Наука и образование В Польше во время строительства дороги обнаружили существо с синей кровью
НОВОСТИ

В Польше во время строительства дороги обнаружили существо с синей кровью

В Польше обнаружили ископаемого мечехвоста Polonolimulus zaleziankensis с синей кровью.

25 мая 2026, 16:40
Slava Kot

В Польше во время строительства автомагистрали археологи случайно наткнулись на одно из самых загадочных существ древнего мира. Ею оказался ископаемый мечехвост с синей кровью, живший примерно 250 миллионов лет назад. Новый вид получил название Polonolimulus zaleziankensis, а его описание вызвало интерес среди ученых во всем мире.

Мечехвост. Фото иллюстративный: East News

Необычную находку мечехвоста совершили в Свентокшиских горах на юге Польши во время строительства скоростной трассы S7. После этого один из каменных блоков с отражением существа годами лежал на составе биологического факультета Варшавского университета, пока им не заинтересовались исследователи.

Новые анализы показали, что недавно открытый мечехвост имел удлиненные щековые шипы и необычные пропорции тела, что делает его одной из самых экстремальных форм среди давних представителей этой группы. Вид принадлежит к вымершему семейству Austrolimulidae.

Исследователи выяснили, что новое открытие разрушает популярное представление о мечехвостах как о почти неизменных существах. Анализ показывает, что в раннем триасе они имели значительное разнообразие форм и были распространены на огромных территориях древней Пангеи, от современной Польши до Австралии и Северной Америки.

Несмотря на жуткий вид, мечехвосты известны, прежде всего, своей уникальной кровью синего цвета. В отличие от людей, кислород в их организме переносит не гемоглобин, а гемоцианин – это соединение на основе меди. Именно поэтому их кровь приобретает синий оттенок. Современные мечехвосты до сих пор живут у побережья Северной Америки и Азии и считаются "живыми ископаемыми. Их кровь используют в медицине и космической отрасли для проверки стерильности оборудования и материалов.

в Китае нашли нового гигантского динозавра.

крошечный динозавр перевернул эволюцию. Ученые нашли новый вид, заполнивший 70 миллионов лет "пустоты".



Источник: https://zielona.interia.pl/wiadomosci/polska/news-odkrycie-podczas-budowy-s7-w-polskich-gorach-znaleziono-ekst,nId,23479844
