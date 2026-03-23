Крихітний динозавр перевернув еволюцію: вчені знайшли вид, який заповнив 70 мільйонів років “порожнечі”

Учені виявили новий вид динозавра, який на перший погляд не схожий на сенсацію – він був маленьким, легким і не нагадував класичних велетнів із підручників. Але саме ця знахідка змусила палеонтологів інакше подивитися на те, як еволюціонували давні рослиноїдні динозаври.

Рештки цього динозавра дають відповіді на всі питання вчених

У 2026 році міжнародна група дослідників описала новий вид невеликого двоногого динозавра Foskeia pelendonum, рештки якого знайшли в іспанській провінції Бургос. Вік скам’янілостей відносять до ранньої крейди, а сам вид виявився настільки незвичним, що дослідники пов’язали його із заповненням величезної прогалини в еволюційній історії орнітоподів – групи рослиноїдних динозаврів.

Як повідомляють "Коментарі", про це пише ScienceDaily з посиланням на дослідження, опубліковане в журналі Papers in Palaeontology. Автори роботи дійшли висновку, що Foskeia pelendonum не просто додає ще одну назву до списку викопних тварин, а допомагає пояснити, як саме змінювалися невеликі рослиноїдні динозаври протягом десятків мільйонів років.

Чому ця знахідка викликала такий інтерес у науковому середовищі, пояснюється дуже просто. У палеонтології давно існувала проблема так званої “прогалини” в еволюції окремих рослиноїдних динозаврів. Деякі лінії були відомі або за дуже ранніми, або вже за значно пізнішими формами, тоді як проміжні етапи лишалися погано вивченими. Foskeia pelendonum виявився саме тим видом, який дає змогу краще побачити, як дрібні орнітоподи не просто виживали, а пристосовувалися, змінювали будову тіла і виробляли нові стратегії існування в густих давніх лісах. За оцінками дослідників, ця знахідка допомагає перекрити близько 70 мільйонів років нестачі даних у цій еволюційній лінії.

Особливої ваги відкриттю додає те, що йдеться не про великого “ефектного” хижака, а про крихітного рослиноїдного динозавра, який міг би залишитися майже непоміченим у масовій культурі. Але саме такі тварини, як підкреслюють учені, дають найточніше уявлення про еволюційні експерименти природи. Дослідники звернули увагу на дивну і водночас дуже спеціалізовану будову черепа, особливості зубів і зміни постави під час росту. Це свідчить, що навіть маленькі динозаври не були “спрощеними” версіями своїх великих родичів, а розвивали власні складні адаптації.

Окремо вчені наголошують на тому, що Foskeia pelendonum дорослішав швидко і, ймовірно, мав досить високий рівень обміну речовин – у публікаціях це порівнюють із рисами, які більше нагадують птахів або ссавців, ніж традиційні уявлення про “повільних” динозаврів. Такий висновок базується на аналізі кісткових тканин. Якщо ця інтерпретація підтвердиться подальшими дослідженнями, вона ще сильніше підтримає ідею, що еволюція динозаврів була набагато динамічнішою, ніж її довгий час зображували.

Не менш важливо й те, де саме знайшли ці рештки. Іспанія вже давно вважається одним із ключових регіонів для вивчення європейських динозаврів, але Foskeia pelendonum додав до цієї картини новий шар. Знахідка показує, що Європа в ранній крейді була не периферією динозаврячого світу, а простором, де відбувалися власні складні еволюційні процеси. Це допомагає краще зрозуміти, як різні групи динозаврів були пов’язані між собою на різних континентах і як локальні умови впливали на появу нових видів.

Для широкого читача найцікавіше тут, мабуть, те, що відкриття знову руйнує старий стереотип: еволюцію нібито рухають лише великі, агресивні або “видовищні” істоти. Насправді ж один невеликий рослиноїдний динозавр з Іспанії виявився здатним серйозно скоригувати наукову картину минулого. Саме тому автори дослідження прямо наголошують: майбутнє палеонтології значною мірою залежить від уважного вивчення “скромних”, дрібних і фрагментарних знахідок, які раніше могли недооцінювати.

У практичному вимірі це означає, що історія динозаврів стає дедалі менш прямолінійною. Вона вже не виглядає як проста лінія від “примітивних” форм до більших і складніших. Натомість перед ученими постає набагато цікавіша картина – з численними відгалуженнями, локальними адаптаціями, періодами швидких змін і несподіваними малими формами, які виживали завдяки гнучкості, а не розміру. І саме Foskeia pelendonum став ще одним доказом того, що еволюція динозаврів була не менш винахідливою, ніж еволюція сучасних тварин.

У підсумку новий вид із Іспанії важливий не тому, що він найбільший, найстрашніший чи найекзотичніший. Його цінність у тому, що він допоміг ученим заповнити величезний провал у знаннях і показав: навіть маленький динозавр здатен змінити велике уявлення про еволюцію. І це якраз той випадок, коли одна знахідка справді змушує інакше подивитися на цілу доісторичну епоху.

