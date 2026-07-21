Таємниця вимирання неандертальців: аналіз ДНК спростував головну версію

Нове дослідження міжнародної групи науковців поставило під сумнів одну з найвідоміших гіпотез про зникнення неандертальців. Аналіз ДНК пізніх неандертальців з території сучасних Бельгії та Франції показав, що близькоспоріднені шлюби були значно менш поширеними, ніж вважалося раніше. Це означає, що причину вимирання наших найближчих еволюційних родичів доведеться шукати в інших факторах.

Неандертальці. Фото з відкритих джерел

Результати роботи, опублікованої в журналі Nature, ґрунтуються на дослідженні генетичного матеріалу 27 неандертальців, які жили понад 52 тисячі років тому. Хоча популяції виявилися генетично близькими одна до одної, вчені не знайшли доказів того, що ці люди регулярно вступали у зв'язки з близькими родичами.

Попередні дослідження, засновані переважно на знахідках з печер Денисова та Чагирська на Алтаї, створили уявлення, що невеликі ізольовані групи неандертальців потерпали від інбридингу. Саме накопичення шкідливих мутацій через інцест називали однією з можливих причин їхнього зникнення. Однак нові дані свідчать, що така ситуація була характерною лише для окремих регіонів, а не для всіх популяцій неандертальців Європи.

Місця знахідок решток неандертальців, з яких могли виділити ДНК для дослідження. Фото: Bossoms Mesa et al / Nature

Дослідники також встановили, що західноєвропейські неандертальці підтримували контакти між різними групами. Ймовірно, періодичні міграції та зміни клімату сприяли обміну генетичним матеріалом, що дозволяло уникати критичного зниження генетичної різноманітності.

Ще одним важливим відкриттям стало те, що у жодному з досліджених геномів не виявили ознак нещодавнього схрещування з людьми сучасного типу (Homo sapiens), хоча обидва види вже співіснували в Європі. Це підтверджує теорію, що генетичний обмін був асиметричним: неандертальська ДНК збереглася у сучасних людях, тоді як внесок Homo sapiens у пізні популяції неандертальців був мінімальним або взагалі не зберігся.

Таким чином, зникнення неандертальців, найімовірніше, пояснюється комплексом причин, від кліматичних змін і конкуренції з людьми сучасного типу до екологічних факторів, а не лише інбридингом.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що нове дослідження показує, що неандертальці не зникли, а були асимільовані Homo sapiens.

Також "Коментарі" писали, що вчені показали, який вигляд мала б ідеальна людина з погляду науки.