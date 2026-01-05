Вчені показали, який вигляд мала б ідеальна людина з погляду науки (ФОТО)



















Як виглядала б людина, якби еволюція прагнула максимальної ефективності та виживання? На це запитання спробували відповісти британські вчені у межах науково-популярного експерименту для документального фільму BBC Four "Чи може наука зробити мене досконалим?". Результат виявився настільки радикальним, що багатьох він відверто нажахав.

Як виглядала б ідеальна людина з погляду науки. Фото з відкритих джерел

Дослідницький проєкт BBC очолила анатом і телеведуча Еліс Робертс. Її завданням було створити "ідеальну людину", використовуючи найуспішніші анатомічні рішення з тваринного світу. Ідея полягала в тому, щоб усунути людські слабкі місця, зокрема вразливе серце, проблеми зі спиною, слабкий слух і зір та замінити їх еволюційно перевіреними альтернативами.

Завдяки цьому з’явився макет істоти з вухами кажана, здатними вловлювати найменші звуки, і додатковими артеріями, які знижують ризик інфаркту. Легені, подібні до пташиних, мали б забезпечити ефективніше насичення крові киснем, а рептильна шкіра захисти від ультрафіолету.

До цього вчені додали ноги ему для швидкого бігу, серце собаки для витривалості, нижню частину спини шимпанзе та сумку сумчастих для безпечного народження та носіння немовлят.

Як виглядала б ідеальна людина з погляду еволюції

Хоч опис може звучати доволі жахливо, однак образ представлений у шоу BBC, виявився ще більш моторошним.

