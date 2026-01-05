logo

BTC/USD

92439

ETH/USD

3156.24

USD/UAH

42.29

EUR/UAH

49.58

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Наука и образование Ученые показали, как выглядел бы идеальный человек с точки зрения науки (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Ученые показали, как выглядел бы идеальный человек с точки зрения науки (ФОТО)

Ученые показали идеальное тело человека с позиции эволюции. Такой человек имел бы уши летучей мыши, сердце собаки и кожу рептилии.

5 января 2026, 07:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot








Как выглядел бы человек, если бы эволюция стремилась к максимальной эффективности и выживанию? На этот вопрос попытались ответить британские ученые в рамках научно-популярного эксперимента для документального фильма BBC Four "Может ли наука сделать меня совершенным?" Результат оказался настолько радикальным, что многих он откровенно напугал.

Ученые показали, как выглядел бы идеальный человек с точки зрения науки (ФОТО)

Как выглядел бы идеальный человек с точки зрения науки. Фото из открытых источников

Исследовательский проект BBC возглавила анатом и телеведущая Элис Робертс. Ее задачей было создать "идеального человека", используя самые успешные анатомические решения из животного мира. Идея заключалась в том, чтобы устранить человеческие слабые места, в частности, уязвимое сердце, проблемы со спиной, слабый слух и зрение и заменить их эволюционно проверенными альтернативами.

Благодаря этому появился макет существа с ушами летучей мыши, способными улавливать малейшие звуки, и дополнительными артериями, снижающими риск инфаркта. Легкие, подобные птичьим, должны обеспечить более эффективное насыщение крови кислородом, а рептильная кожа защиты от ультрафиолета.

К этому ученые добавили ноги ему для быстрого бега, сердце собаки для выносливости, нижнюю часть спины шимпанзе и сумчатую сумку для безопасного рождения и ношения младенцев.

Ученые показали, как выглядел бы идеальный человек с точки зрения науки (ФОТО) - фото 2

Как выглядел бы идеальный человек с точки зрения эволюции

Хотя описание может звучать довольно ужасно, однако образ представленный в шоу BBC, оказался еще более жутким.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как выглядит самый сексуальный мужчина в мире, согласно науке.

Также "Комментарии" писали, что исследование показало, как выглядит самая сексуальная женщина в мире.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости