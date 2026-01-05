Ученые показали, как выглядел бы идеальный человек с точки зрения науки (ФОТО)



















Как выглядел бы человек, если бы эволюция стремилась к максимальной эффективности и выживанию? На этот вопрос попытались ответить британские ученые в рамках научно-популярного эксперимента для документального фильма BBC Four "Может ли наука сделать меня совершенным?" Результат оказался настолько радикальным, что многих он откровенно напугал.

Как выглядел бы идеальный человек с точки зрения науки. Фото из открытых источников

Исследовательский проект BBC возглавила анатом и телеведущая Элис Робертс. Ее задачей было создать "идеального человека", используя самые успешные анатомические решения из животного мира. Идея заключалась в том, чтобы устранить человеческие слабые места, в частности, уязвимое сердце, проблемы со спиной, слабый слух и зрение и заменить их эволюционно проверенными альтернативами.

Благодаря этому появился макет существа с ушами летучей мыши, способными улавливать малейшие звуки, и дополнительными артериями, снижающими риск инфаркта. Легкие, подобные птичьим, должны обеспечить более эффективное насыщение крови кислородом, а рептильная кожа защиты от ультрафиолета.

К этому ученые добавили ноги ему для быстрого бега, сердце собаки для выносливости, нижнюю часть спины шимпанзе и сумчатую сумку для безопасного рождения и ношения младенцев.

Как выглядел бы идеальный человек с точки зрения эволюции

Хотя описание может звучать довольно ужасно, однако образ представленный в шоу BBC, оказался еще более жутким.

