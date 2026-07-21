Тайна вымирания неандертальцев: анализ ДНК опроверг главную версию

Новое исследование международной группы ученых поставило под сомнение одну из самых известных гипотез об исчезновении неандертальцев. Анализ ДНК поздних неандертальцев с территории современных Бельгии и Франции показал, что близкородственные браки были значительно менее распространены, чем считалось ранее. Это значит, что причину вымирания наших ближайших эволюционных родственников придется искать в других факторах.

Неандертальцы. Фото из открытых источников

Результаты работы, опубликованной в журнале Nature, основываются на исследовании генетического материала 27 неандертальцев, живших более 52 тысяч лет назад. Хотя популяции оказались генетически близки друг к другу, ученые не нашли доказательств того, что эти люди регулярно вступали в связи с близкими родственниками.

Предыдущие исследования, основанные преимущественно на находках из пещер Денисова и Чагирска на Алтае, создали представление о том, что небольшие изолированные группы неандертальцев страдали от инбридинга. Именно накопление вредных мутаций из-за инцеста называли одной из возможных причин их исчезновения. Однако новые данные свидетельствуют, что такая ситуация характерна только для отдельных регионов, а не для всех популяций неандертальцев Европы.

Места находок неандертальцев, из которых могли выделить ДНК для исследования. Фото: Bossoms Mesa et al/Nature

Исследователи также установили, что западноевропейские неандертальцы поддерживали контакты между разными группами. Вероятно, периодические миграции и изменения климата способствовали обмену генетическим материалом, что позволяло избежать критического снижения генетического разнообразия.

Еще одним важным открытием стало то, что ни в одном из исследованных геномов не выявили признаков недавнего скрещивания с людьми современного типа (Homo sapiens), хотя оба вида уже сосуществовали в Европе. Это подтверждает теорию, что генетический обмен был асимметричным: неандертальская ДНК сохранилась в современных людях, в то время как вклад Homo sapiens в поздние популяции неандертальцев был минимальным или вообще не сохранился.

Таким образом, исчезновение неандертальцев скорее всего объясняется комплексом причин, от климатических изменений и конкуренции с людьми современного типа до экологических факторов, а не только инбридингом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что новое исследование показывает, что неандертальцы не исчезли, а были ассимилированы Homo sapiens.

Также "Комментарии" писали, что ученые показали, как выглядел бы идеальный человек с точки зрения науки.