Скільки шкіл готові до нового навчального року: у МОН назвали кількість укриттів

В Україні укриття облаштовані у 11 375 закладах загальної середньої освіти. Такі дані надало Міністерство освіти і науки України у відповідь на запит порталу "Коментарі" про стан готовності шкільних укриттів до навчального 2026-27 року.

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Згідно з отриманою відповіддю від Міносвіти, з 11 375 шкіл зі сховищами, найбільшу кількість становлять найпростіші укриття — їх у школах облаштовано 6904. Ще 2780 закладів освіти використовують об’єкти інших суб’єктів господарювання.

Безпосередньо захисних споруд цивільного захисту в Міносвіти вказали 1986, а сховищ у спорудах подвійного призначення — 227. Крім того, у 167 закладах облаштовано захищений простір, який використовується для громад з задовільним або помірним рівнями ризику.

Водночас у Міністерстві наголошують, що відповідальність за організацію безпечного освітнього середовища розподілена між кількома рівнями влади. Управління закладами освіти, які належать територіальним громадам або передані їм, належить до повноважень виконавчих органів сільських, селищних та міських рад.

Безпеку освітнього процесу в умовах воєнного стану в межах своїх повноважень також забезпечують органи виконавчої влади, військові адміністрації, органи місцевого самоврядування, керівники органів управління освітою та самих закладів, а також їхні засновники.

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