Найпопулярніші університети України: куди вступники подали найбільше заяв у 2026 році

В Україні триває основний етап вступної кампанії 2026 року. Станом на кінець липня до закладів вищої освіти подано 805 822 заяви. Завдяки цьому Міністерство освіти і науки України визначило Топ-10 найпопулярніших вишів України.

Найпопулярніші університети України у 2026 році. Фото з відкритих джерел

Найпопулярнішим кількістю поданих заяв під час вступної кампанії 2026 року став Національний університет "Львівська політехніка", який отримав 36 675 заяв вступників. Друге місце серед абітурієнтів посів Львівський національний університет імені Івана Франка — 30 206 заяв. До першої трійки також увійшов КПІ імені Ігоря Сікорського, куди абітурієнти подали 24 826 заяв.

Найпопулярніші університети України за кількістю заяв вступників:

- Національний університет "Львівська політехніка" – 36 675

- Львівський національний університет імені Івана Франка – 30 206

- Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" – 24 826

- Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 22 271

- Карпатський національний університет імені Василя Стефаника – 17 887

- Державний торговельно-економічний університет – 17 654

- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича – 17 002

- Національний університет "Одеська юридична академія" – 15 328

- Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана – 14 805

- Луцький національний технічний університет – 12 776

Якщо аналізувати вступну кампанію за регіонами, то найбільше заяв традиційно отримали університети Києва — 189 408. На другому місці опинилася Львівська область з 103 627 заявами, а третє місце посіла Одеська область, де зареєстровано 68 675 заяв. Далі йдуть Харківська, Вінницька, Дніпропетровська та Івано-Франківська області.

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