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Лише 168 заяв: названо найменш популярну спеціальність у коледжах України

У 2026 році абітурієнти коледжів найменше обирали інформаційно-вимірювальні технології та послуги краси

29 липня 2026, 13:50
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Slava Kot

Під час вступної кампанії 2026 року найменшу цікавість серед абітурієнтів до українських коледжів викликала спеціальність "Інформаційно-вимірювальні технології". За даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти, цей напрям обрали лише 168 вступників.

Лише 168 заяв: названо найменш популярну спеціальність у коледжах України

Названа найменш популярна спеціальність у коледжах України. Фото з відкритих джерел

Попри активний попит на медичні, технічні та гуманітарні спеціальності, низка напрямів залишається майже поза увагою абітурієнтів. У 2026 році на найменш популярну спеціальність серед вступників до коледжів стала "Інформаційно-вимірювальні технології" — 168 вступників. 

Які спеціальності найменше обирали вступники:

  • 1. G6 Інформаційно-вимірювальні технології – 168
  • 2. J1 Послуги краси – 174
  • 3. B14 Організація соціокультурної діяльності – 177
  • 4. G1 Хімічні технології та інженерія – 187
  • 5. A5 Професійна освіта – 189
  • 6. G14 Деревообробні та меблеві технології – 291
  • 7. G10 Металургія – 308
  • 8. B1 Аудіовізуальне мистецтво та медіа виробництво – 324
  • 9. E2 Екологія – 356
  • 10. H3 Садово-паркове господарство – 474

Найбільшу популярність серед вступників цього року має спеціальність "Медсестринство". А найбільше заяв до коледжів традиційно подали абітурієнти з Києва, Дніпропетровської та Одеської областей.

Порівняно з минулим роком рейтинг найменш затребуваних спеціальностей помітно змінився. У 2025 році останнє місце посідало "Суднобудування", на яке було подано лише 14 заяв. Також до переліку аутсайдерів тоді входили "Історія та археологія" — 16 заяв, "Мікро- та наносистемна техніка" — 27, "Відновлювальні джерела енергії та гідроенергетика" — 36 і "Хімія" — 48 заяв.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про найдорожчі університети та спеціальності в Україні у 2026 році.



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Джерело: https://vstup.edbo.gov.ua/statistics/request-by-university
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