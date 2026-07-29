Лише 168 заяв: названо найменш популярну спеціальність у коледжах України

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Slava Kot
Під час вступної кампанії 2026 року найменшу цікавість серед абітурієнтів до українських коледжів викликала спеціальність "Інформаційно-вимірювальні технології". За даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти, цей напрям обрали лише 168 вступників.
Названа найменш популярна спеціальність у коледжах України. Фото з відкритих джерел
Попри активний попит на медичні, технічні та гуманітарні спеціальності, низка напрямів залишається майже поза увагою абітурієнтів. У 2026 році на найменш популярну спеціальність серед вступників до коледжів стала "Інформаційно-вимірювальні технології" — 168 вступників.
Які спеціальності найменше обирали вступники:
Найбільшу популярність серед вступників цього року має спеціальність "Медсестринство". А найбільше заяв до коледжів традиційно подали абітурієнти з Києва, Дніпропетровської та Одеської областей.
Порівняно з минулим роком рейтинг найменш затребуваних спеціальностей помітно змінився. У 2025 році останнє місце посідало "Суднобудування", на яке було подано лише 14 заяв. Також до переліку аутсайдерів тоді входили "Історія та археологія" — 16 заяв, "Мікро- та наносистемна техніка" — 27, "Відновлювальні джерела енергії та гідроенергетика" — 36 і "Хімія" — 48 заяв.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв про найдорожчі університети та спеціальності в Україні у 2026 році.