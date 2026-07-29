Лише 168 заяв: названо найменш популярну спеціальність у коледжах України

Під час вступної кампанії 2026 року найменшу цікавість серед абітурієнтів до українських коледжів викликала спеціальність "Інформаційно-вимірювальні технології". За даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти, цей напрям обрали лише 168 вступників.

Названа найменш популярна спеціальність у коледжах України. Фото з відкритих джерел

Попри активний попит на медичні, технічні та гуманітарні спеціальності, низка напрямів залишається майже поза увагою абітурієнтів. У 2026 році на найменш популярну спеціальність серед вступників до коледжів стала "Інформаційно-вимірювальні технології" — 168 вступників.

Які спеціальності найменше обирали вступники:

1. G6 Інформаційно-вимірювальні технології – 168

2. J1 Послуги краси – 174

3. B14 Організація соціокультурної діяльності – 177

4. G1 Хімічні технології та інженерія – 187

5. A5 Професійна освіта – 189

6. G14 Деревообробні та меблеві технології – 291

7. G10 Металургія – 308

8. B1 Аудіовізуальне мистецтво та медіа виробництво – 324

9. E2 Екологія – 356

10. H3 Садово-паркове господарство – 474

Найбільшу популярність серед вступників цього року має спеціальність "Медсестринство". А найбільше заяв до коледжів традиційно подали абітурієнти з Києва, Дніпропетровської та Одеської областей.

Порівняно з минулим роком рейтинг найменш затребуваних спеціальностей помітно змінився. У 2025 році останнє місце посідало "Суднобудування", на яке було подано лише 14 заяв. Також до переліку аутсайдерів тоді входили "Історія та археологія" — 16 заяв, "Мікро- та наносистемна техніка" — 27, "Відновлювальні джерела енергії та гідроенергетика" — 36 і "Хімія" — 48 заяв.

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